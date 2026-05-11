Trump odmietol reakciu Iránu na návrh USA ako neprijateľnú
Washington 10. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že odmietol odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe, pričom ju označil za „úplne neprijateľnú“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Práve som si prečítal odpoveď takzvaných iránskych "zástupcov". Nepáči sa mi – JE TOTÁLNE NEPRIJATEĽNÁ!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social bez toho, aby priblížil konkrétne časti odpovede Teheránu.
Podľa britskej spravodajskej televízie Sky News Teherán požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií do 30 dní po uzavretí prípadnej dohody s Washingtonom o urovnaní konfliktu. Teherán zároveň požaduje okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia.
Iránska vláda pred niekoľkými dňami oznámila, že zvažuje návrh zo strany USA. Ide o 14-bodové memorandum o porozumení, cieľom ktorého je okrem iného vytvoriť rámec pre rokovania. Tie mali spočiatku trvať 30 dní a viesť k ukončeniu vojny. Podľa správ z médií sa diskutuje aj o uvoľnení amerických sankcií a dohodách o budúcnosti Hormuzského prielivu. Okrem toho sa plánuje vytvoriť základ pre rokovania o kontroverznom iránskom jadrovom programe.
