Trump odmietol sľúbiť pokojné odovzdanie moci

Washington 24. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump odmietol v stredu prisľúbiť pokojné odovzdanie moci v prípade svojej porážky v novembrových prezidentských voľbách. Výsledky volieb bude podľa neho bude musieť riešiť Najvyšší súd USA, informovala agentúra Reuters.



"Uvidíme, čo sa stane," odpovedal Trump na brífingu v Bielom dome. Reagoval tak na otázku novinára, ktorý chcel od neho počuť jasný prísľub týkajúci sa pokojného odovzdania moci po prípadných prehratých voľbách.



V tejto súvislosti odsúdil snahy demokratov o širšie presadenie korešpondenčného hlasovania, ktoré označil za "katastrofu". Demokrati svoje snahy zdôvodňujú potrebou zaistiť bezpečnosť voličov v čase pandémie nového koronavírusu.



Šéf Bieleho domu už v predchádzajúcich týždňov opakovane vyjadroval podozrenie, že hlasovanie poštou by mohlo viesť k volebným podvodom, čo však nepodložil žiadnymi dôkazmi. Odmietol pritom sľúbiť, že akceptuje výsledky volieb v prípade pre neho nepriaznivého výsledku. V minulosti tiež vtipkoval o tom, že by mohol v úrade zostať dlhšie než ústavou stanovené dve funkčné obdobia.



Trumpovo najnovšie vyhlásenie však podľa spravodajskej stanice CNN išlo ešte ďalej, keďže prezident odmietol jednoznačne garantovať pokojné odovzdanie moci, čo je jeden z pilierov americkej demokracie.



Prezidentovo stredajšie vyhlásenie okamžite vyvolalo vlnu kritických reakcií. Odsúdil ho aj vplyvný republikánsky senátor Mitt Romney, ktorý ho označil za neakceptovateľné. "Základným kameňom demokracie je pokojné odovzdanie moci. Bez neho tu máme Bielorusko," napísal Romney na Twitteri.



V prieskumoch pred prezidentskými voľbami zaostáva republikán Trump za svojím demokratickým súperom Joeom Bidenom, avšak v rozhodujúcich štátoch je pomer síl oboch kandidátov vyrovnanejší. Prípadné Bidenovo víťazstvo by Trump podľa vlastných vyjadrení považoval za dôkaz sfalšovania volieb.



V stredu prezident vyslovil presvedčenie, že výsledky novembrových volieb "skončia pred Najvyšším súdom". Preto je podľa neho potrebné rýchlo, ešte pred voľbami vymenovať deviateho sudcu, nástupcu zosnulej sudkyne Ruth Bader Ginsburgovej. Ak sa to nepodarí, nebude najvyššia súdna inštancia USA schopná efektívne rozriešiť hroziaci spor o výsledku volieb.