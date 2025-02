Trump odobral Bidenovi prístup k utajovaným informáciám

Palm Beach 8. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že svojmu predchodcovi Joeovi Bidenovi odoberá prístup k utajovaným informáciám. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Trump to oznámil krátko po prílete do svojho sídla Mar-a-Lago na Floride na svojej sociálnej sieti Truth Social. Biden urobil Trumpovi niečo podobné po svojom nástupe do funkcie ako reakciu na jeho podnecovanie davu 6. januára 2021 slovami o zmanipulovaní prezidentských volieb. Časť radikálov potom bezprecedentne zaútočilo na Kapitol, čo si vyžiadalo niekoľko mŕtvych.



Biden vtedy povedal, že Trumpovo správanie je nevypočítateľné, a preto mu treba zabrániť v prístupe k utajovaným spravodajským informáciám. V Spojených štátoch bolo dovtedy bežné, že bývalí prezidenti boli naďalej informovaní o citlivých záležitostiach krajiny.



"Nie je potrebné, aby mal Joe Biden naďalej prístup k utajovaným informáciám," napísal Trump. "Tento precedens vytvoril v roku 2021, keď inštruoval spravodajskú komunitu, aby zabránila 45. prezidentovi Spojených štátov (MNE!) v prístupe k podrobnostiam o národnej bezpečnosti, čo bola láskavosť poskytovaná bývalým prezidentom," dodal a veľkými písmenami dodal: "Joe, máš padáka." Doplnil to svojím sloganom "Make America great again" (MAGA - Urobme Ameriku opäť veľkou - pozn. TASR).