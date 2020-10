Trump odovzdá svoj hlas v prezidentských voľbách v sobotu na Floride

Washington 23. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump odovzdá svoj hlas v prezidentských voľbách v predstihu v sobotu na Floride v meste West Palm Beach, kde vlastní rezort Mar-a-Lago. Oznámil to vo štvrtok Biely dom, píše agentúra AFP.



"Prezident Trump plánuje voliť v predstihu v sobotu vo West Palm Beach na Floride," povedal jeho hovorca Judd Deere. Trump vlastní na Floride dovedna dva veľké golfové rezorty. Trump v roku 2019 svoju oficiálnu rezidenciu okrem Bieleho domu presunul z New Yorku na Floridu - ako dôvod vtedy uviedol frustráciu z politického vedenia New Yorku, približuje agentúra AP.



Hoci sa voľby na post prezidenta USA konajú až 3. novembra, milióny Američanov už odovzdalo svoj hlas v predstihu - osobne alebo formou korešpondenčných hlasov. Jedným z dôvodov je to, aby sa v čase pandémie nového koronavírusu vyhli čakaniu v dlhých radoch počas volebného dňa.



Trump, ktorý podľa prieskumov verejnej mienky zaostáva za svojím demokratickým rivalom Joeom Bidenom, mesiace spochybňoval podľa jeho slov nie bezpečnú formu korešpondenčného hlasovania, pri ktorej môže, ako tvrdí, dôjsť k falšovaniu výsledkov.



Florida je jedným zo štátov, kde Trump musí takmer s určitosťou zvíťaziť, ak chce poraziť svojho vyzývateľa Bidena, konštatuje AFP. V piatok Trump v tomto štáte uskutoční dve predvolebné zhromaždenia.