< sekcia Zahraničie
Trump: Odpoveď na zostrelenie vrtuľníka Iránom by mala byť veľmi silná
Boeing AH-64 Apache je útočný vrtuľník s dvojčlennou posádkou, vyzbrojený laserom navádzanými raketami Hellfire alebo neriadenými strelami Hydra.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 10. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že odpoveď na zostrelenie vrtuľníka armády USA zo strany Iránu by mala byť „veľmi silná“. Vyjadril sa tak v telefonáte s reportérom stanice ABC News Jonathanom Karlom krátko pred tým, než Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) oznámilo začiatok úderov proti Iránu. TASR o tom informuje podľa správy stanice ABC News.
„Myslím si, že je veľmi dôležité odpovedať. Zostrelili vrtuľník a my práve teraz reagujeme,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore s tým, že „verí v silnú odpoveď“.
Konštatoval, že ide o reakciu na zrútenie amerického vrtuľníka Apache v pondelok neďaleko Hormuzského prielivu, ktorý podľa neho zostrelil Irán. „A verím, že odpoveď by mala byť veľmi silná, veľmi tvrdá a taká aj je,“ dodal.
ABC News informuje, že po skončení tohto telefonátu oznámil CENTCOM začiatok úderov na Irán.
Ústredné velenie americkej armády príspevku na X uviedlo, že ide o „sebaobranné útoky“ v reakcii na zostrelenie spomínaného vrtuľníka. „Táto misia je primeranou odpoveďou na neopodstatnenú iránsku agresiu,“ tvrdí CENTCOM.
Trump ešte pred týmito útokmi upozornil, že Spojené štáty „musia“ reagovať na tento incident.
Americký predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, pre agentúru AP povedal, že vrtuľník Apache sa zrútil po zrážke s iránskym dronom. K jeho zrúteniu došlo krátko po ukončení najnovších vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom.
Boeing AH-64 Apache je útočný vrtuľník s dvojčlennou posádkou, vyzbrojený laserom navádzanými raketami Hellfire alebo neriadenými strelami Hydra.
Tieto stroje patria medzi kľúčové v americkej armáde pri blokovaní tankerov smerujúcich do a z iránskych prístavov, čím sa snažia vyvinúť tlak na Teherán, aby pristúpil na dohodu. Vrtuľníky využívajú aj Spojené arabské emiráty pri zostreľovaní iránskych dronov, konštatuje AP.
„Myslím si, že je veľmi dôležité odpovedať. Zostrelili vrtuľník a my práve teraz reagujeme,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore s tým, že „verí v silnú odpoveď“.
Konštatoval, že ide o reakciu na zrútenie amerického vrtuľníka Apache v pondelok neďaleko Hormuzského prielivu, ktorý podľa neho zostrelil Irán. „A verím, že odpoveď by mala byť veľmi silná, veľmi tvrdá a taká aj je,“ dodal.
ABC News informuje, že po skončení tohto telefonátu oznámil CENTCOM začiatok úderov na Irán.
Ústredné velenie americkej armády príspevku na X uviedlo, že ide o „sebaobranné útoky“ v reakcii na zostrelenie spomínaného vrtuľníka. „Táto misia je primeranou odpoveďou na neopodstatnenú iránsku agresiu,“ tvrdí CENTCOM.
Trump ešte pred týmito útokmi upozornil, že Spojené štáty „musia“ reagovať na tento incident.
Americký predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, pre agentúru AP povedal, že vrtuľník Apache sa zrútil po zrážke s iránskym dronom. K jeho zrúteniu došlo krátko po ukončení najnovších vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom.
Boeing AH-64 Apache je útočný vrtuľník s dvojčlennou posádkou, vyzbrojený laserom navádzanými raketami Hellfire alebo neriadenými strelami Hydra.
Tieto stroje patria medzi kľúčové v americkej armáde pri blokovaní tankerov smerujúcich do a z iránskych prístavov, čím sa snažia vyvinúť tlak na Teherán, aby pristúpil na dohodu. Vrtuľníky využívajú aj Spojené arabské emiráty pri zostreľovaní iránskych dronov, konštatuje AP.