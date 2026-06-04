< sekcia Zahraničie
Trump odsúdil hlasovanie Snemovne o ukončení vojny s Iránom
Uznesenie navrhli demokrati a snemovňa ho podporila pomerom hlasov 215 ku 208.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 4. júna (TASR) - Prezident Donald Trump vo štvrtok odsúdil hlasovanie Snemovne reprezentantov amerického Kongresu o uznesení, ktorého cieľom je ukončiť vojenské operácie proti Iránu. Podľa Trumpa ide o „nevlastenecký“ pokus o narušenie rokovaní s Teheránom, informuje TASR na základe jeho príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
K hlasovaniu, ktoré má skôr symbolický charakter, došlo „uprostred záverečných rokovaní o ukončení vojny s Iránskou islamskou republikou“, napísal šéf Bieleho domu. „Kto by urobil niečo také nevlastenecké. Vedia predsa, v akej fáze sú rokovania,“ zdôraznil.
Uznesenie navrhli demokrati a snemovňa ho podporila pomerom hlasov 215 ku 208. „Boli by radšej, keby naša krajina zlyhala, ako keby mi mali dať ďalšie z mnohých víťazstiev,“ vyhlásil Trump a za zahanbujúce označil konanie štyroch republikánov, ktorí uznesenie podporili.
Ďalší postup podľa agentúry AP nie je istý. Trump však pravdepodobne odmietne akékoľvek opatrenie Kongresu, ktoré by obmedzovalo jeho právomoci ako vrchného veliteľa ozbrojených síl. Napriek tomu je výsledok stredajšieho hlasovania politickou ranou pre Trumpa, uviedla AFP.
Vojnu na Blízkom východe vyvolali koordinované izraelské a americké útoky na Irán 28. februára. Trump upovedomil Kongres o 48 hodín neskôr. Podľa zákona z roku 1973 sa tým spustila 60-dňová lehota, aby Kongres schválil použitie ozbrojenej sily alebo vyhlásil vojnu. Zároveň umožňuje jej jednorazové predĺženie o ďalších 30 dní.
Lehota vyplývajúca zo zákona oficiálne uplynula v piatok 1. mája. Trumpova administratíva ale argumentuje, že plynutie lehoty pozastavilo prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti začiatkom apríla, takže súhlas Kongresu nie je potrebný. Opoziční demokrati takýto výklad vlády odmietajú.
K hlasovaniu, ktoré má skôr symbolický charakter, došlo „uprostred záverečných rokovaní o ukončení vojny s Iránskou islamskou republikou“, napísal šéf Bieleho domu. „Kto by urobil niečo také nevlastenecké. Vedia predsa, v akej fáze sú rokovania,“ zdôraznil.
Uznesenie navrhli demokrati a snemovňa ho podporila pomerom hlasov 215 ku 208. „Boli by radšej, keby naša krajina zlyhala, ako keby mi mali dať ďalšie z mnohých víťazstiev,“ vyhlásil Trump a za zahanbujúce označil konanie štyroch republikánov, ktorí uznesenie podporili.
Ďalší postup podľa agentúry AP nie je istý. Trump však pravdepodobne odmietne akékoľvek opatrenie Kongresu, ktoré by obmedzovalo jeho právomoci ako vrchného veliteľa ozbrojených síl. Napriek tomu je výsledok stredajšieho hlasovania politickou ranou pre Trumpa, uviedla AFP.
Vojnu na Blízkom východe vyvolali koordinované izraelské a americké útoky na Irán 28. februára. Trump upovedomil Kongres o 48 hodín neskôr. Podľa zákona z roku 1973 sa tým spustila 60-dňová lehota, aby Kongres schválil použitie ozbrojenej sily alebo vyhlásil vojnu. Zároveň umožňuje jej jednorazové predĺženie o ďalších 30 dní.
Lehota vyplývajúca zo zákona oficiálne uplynula v piatok 1. mája. Trumpova administratíva ale argumentuje, že plynutie lehoty pozastavilo prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti začiatkom apríla, takže súhlas Kongresu nie je potrebný. Opoziční demokrati takýto výklad vlády odmietajú.