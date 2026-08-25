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Trump odsúdil popravy demonštrantov v Iráne
Ide o ľudí, ktorí sa zapojili do masových protestov začiatkom tohto roka ešte pred vypuknutím vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Washington 25. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril v utorok pobúrenie nad rastúcim počtom popráv v Iráne. Ide o ľudí, ktorí sa zapojili do masových protestov začiatkom tohto roka ešte pred vypuknutím vojny na Blízkom východe, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Zlyhávajúca Iránska islamská republika nevypláca veľkú časť svojej armády, no zároveň zabíja demonštrantov – a to aj vtedy, keď neprotestujú – v doteraz nevídanom rozsahu,“ napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Ide o humanitárnu krízu obrovských rozmerov, ktorá sa musí OKAMŽITE zastaviť,“ dodal.
Nebolo bezprostredne jasné, aké nové informácie podnietili Trumpa napísať tento príspevok, no od vypuknutia vojny 28. februára v Iráne vzrástol nárast počtu popráv, píše AFP. Spoločné americko-izraelské údery, ktoré vojnu odštartovali, prišli len niekoľko týždňov po násilnom potlačení masových protestov v Iráne.
Protesty sa pôvodne začali koncom decembra pre pobúrenie z vysokých životných nákladov, no rýchlo prerástli do celonárodných protivládnych demonštrácií, ktoré vyvrcholili 8. a 9. januára. Iránske úrady hlásili viac ako 3000 mŕtvych, no násilie pripísali „teroristickým činom“ zosnovaným Spojenými štátmi a Izraelom.
Ľudskoprávne organizácie so sídlom v zahraničí zaznamenali oveľa vyššiu bilanciu obetí a uviedli, že bezpečnostné zložky strieľali do demonštrantov.
Začiatkom tohto mesiaca podpísalo vyše 30 krajín spoločné vyhlásenie, v ktorom „čo najsilnejšie odsudzujú prebiehajúce popravy demonštrantov a uplatňovanie trestu smrti“ v Iráne.
Spojené štáty, kde je trest smrti stále legálny, list nepodpísali. Odvtedy boli v Iráne popravení najmenej traja ďalší ľudia na základe obvinení súvisiacich s protestmi, dodáva francúzska agentúra.
„Zlyhávajúca Iránska islamská republika nevypláca veľkú časť svojej armády, no zároveň zabíja demonštrantov – a to aj vtedy, keď neprotestujú – v doteraz nevídanom rozsahu,“ napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Ide o humanitárnu krízu obrovských rozmerov, ktorá sa musí OKAMŽITE zastaviť,“ dodal.
Nebolo bezprostredne jasné, aké nové informácie podnietili Trumpa napísať tento príspevok, no od vypuknutia vojny 28. februára v Iráne vzrástol nárast počtu popráv, píše AFP. Spoločné americko-izraelské údery, ktoré vojnu odštartovali, prišli len niekoľko týždňov po násilnom potlačení masových protestov v Iráne.
Protesty sa pôvodne začali koncom decembra pre pobúrenie z vysokých životných nákladov, no rýchlo prerástli do celonárodných protivládnych demonštrácií, ktoré vyvrcholili 8. a 9. januára. Iránske úrady hlásili viac ako 3000 mŕtvych, no násilie pripísali „teroristickým činom“ zosnovaným Spojenými štátmi a Izraelom.
Ľudskoprávne organizácie so sídlom v zahraničí zaznamenali oveľa vyššiu bilanciu obetí a uviedli, že bezpečnostné zložky strieľali do demonštrantov.
Začiatkom tohto mesiaca podpísalo vyše 30 krajín spoločné vyhlásenie, v ktorom „čo najsilnejšie odsudzujú prebiehajúce popravy demonštrantov a uplatňovanie trestu smrti“ v Iráne.
Spojené štáty, kde je trest smrti stále legálny, list nepodpísali. Odvtedy boli v Iráne popravení najmenej traja ďalší ľudia na základe obvinení súvisiacich s protestmi, dodáva francúzska agentúra.