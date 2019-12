Trump odsúdil útok na dom rabína, vyzval na boj proti antisemitizmu

Washington 29. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump odsúdil "hrozný" antisemitský útok v dome rabína v americkom štáte New York, pri ktorom v sobotu utrpelo bodné zranenia päť ľudí.



"Všetci sa musíme spojiť, aby sme bojovali proti zhubnej pliage antisemitizmu, konfrontovali ju a zlikvidovali. (Moja manželka) Melania a ja želáme obetiam rýchle a úplné uzdravenie," napísal Trump na Twitteri.



K útoku došlo v sobotu večer miestneho času v meste Monsey, ležiacom približne 40 kilometrov severne od New Yorku. Maskovaný páchateľ vyzbrojený veľkým nožom alebo mačetou zranil v dome chasidského rabína piatich ľudí, ktorí sa tam zhromaždili v siedmy večer židovského sviatku Chanuka.



Medzi piatimi zranenými je aj rabínov syn. Jedna osoba utrpela vážne zranenia a je v kritickom stave.



Útočník z miesta činu ušiel autom. Polícia ho však zanedlho vypátrala a zatkla. Podľa vyšetrovateľov ide o 37-ročného Graftona Thomasa z obce Greenwood Lake v štáte New York.



Podozrivého v nedeľu oficiálne vzali do väzby a vzniesli voči nemu obvinenia z vlámania a pokusu o päťnásobnú vraždu. On sám sa označil za nevinného. Výšku kaucie stanovili na päť miliónov dolárov.



Motív činu zatiaľ nie je známy. V oblasti New Yorku a New Jersey však došlo v posledných týždňoch k sérii antisemitských incidentov, pri ktorých boli fyzicky alebo verbálne napadnuté osoby židovského pôvodu.



Podľa očitých svedkov sa páchateľ útoku v Monsey pokúsil vniknúť aj do budovy synagógy nachádzajúcej sa pri rabínovom dome, dvere do nej však boli zamknuté. V rabínovom dome sa pri príležitosti osláv Chanuky zišli desiatky ľudí.