Trump odsudzuje falošné rozhodnutie súdu o podvode

New York 17. februára (TASR) - Donald Trump v piatok ostro skritizoval "falošné" rozhodnutie newyorského sudcu, ktorý mu udelil pokutu 355 miliónov dolárov a zakázal mu podnikateľskú činnosť v štáte New York po tom, čo ho uznali zodpovedného za podvod s nehnuteľnosťami. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Toto rozhodnutie je úplný a absolútny PODVOD," Trump napísal na svojej platforme Truth Social, pričom sudcu označil za "nečestného" a prokurátora za "úplne skorumpovaného".



Rozhodnutie vydal sudca Arthur Engoron. Trump a jeho dvaja najstarší synovia Donald Trump mladší a Eric Trump čelili obvineniam z nadhodnocovania cien nehnuteľností s cieľom získať výhodu. Občiansku žalobu voči nim vzniesla na jeseň 2022 generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová.



Trumpovci vinu odmietajú. Exprezidentovi právnici ešte pred vynesením verdiktu uviedli, že sa voči nemu odvolajú.



Sudca rozhodol o pokute za to, čo označil za dlhoročné zámerné podvádzanie bánk a iných spoločností finančnými výkazmi, ktoré nadhodnocovali majetok exprezidenta. Ustúpil však od svojho predošlého rozhodnutie, ktoré by znamenalo zrušenie Trumpových firiem.