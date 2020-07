Trump odvolal rozhodnutie o zrušení víz pre zahraničných študentov

Washington 15. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok zrušil rozhodnutie, podľa ktorého by zahraniční študenti, ktorých výučba prebieha výlučne on-line, museli opustiť Spojené štáty. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Trumpova administratíva oznámila zrušenie počas súdneho konania s dvoma univerzitami - Harvardovou univerzitou a Massachusettským technickým inštitútom (MIT) -, ktoré podali proti tomuto rozhodnutiu žalobu, keďže by ovplyvnilo životy tisícov zahraničných študentov.



Minulý týždeň americký Imigračný a colný úrad (ICE) rozhodol o zrušení víz pre zahraničných študentov, ktorých študijné programy v dôsledku pandémie koronavírusu prešli výlučne na on-line vzdelávanie.



Študentom podľa ICE hrozila deportácia v prípade, ak by neprestúpili na vzdelávaciu inštitúciu, ktorá ponúka prezenčnú formu výučby.



Prezident Harvardovej univerzity Lawrence Bacow zrušenie víz pre zahraničných študentov kritizoval a označil ich za "krutosť, ktorú prekoná len bezohľadnosť" tohto opatrenia.