Trump odvolal šéfa úradu na ochranu spotrebiteľov v USA

Washington 2. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump odvolal cez víkend šéfa Úradu pre finančnú ochranu spotrebiteľov (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) Rohita Chopru. Ide o ďalšiu "očistu" novej administratívy od ľudí, ktorých do funkcie vymenovala predchádzajúca vláda prezidenta Joea Bidena. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



CFPB bol vytvorený v roku 2011 v reakcii na veľkú finančnú krízu v roku 2008. Chopra bol vymenovaný do čela agentúry zodpovednej za ochranu klientov bánk v roku 2021 a mal pôsobiť vo funkcii päť rokov, ale na sociálnej platforme X uviedol, že jeho pôsobenie v úrade bolo skrátené.



Chopra bol jedným z najdôležitejších regulátorov predchádzajúcej demokratickej administratívy. Zapojil sa do viacerých sporov s veľkými americkými bankami, najmä pre ich nadmerné poplatky. Viedol tiež kampaň za väčšiu reguláciu aplikácií na internetové platby.



Advokátska skupina Progressive Change Campaign Committee odsúdila jeho prepustenie a označila ho za "priamy dar pre Wall Street". Obvinila tiež prezidenta, že podľahol tlaku.



Personálne zmeny vo federálnych úradoch nie sú počas výmeny moci v USA nezvyčajné, ale rýchlosť a rozsah Trumpových krokov od jeho inaugurácie 20. januára sú zarážajúce. Republikánsky prezident tvrdí, že všetky rezorty vlády musia byť plne v súlade s jeho politickým programom.



Spolu so svojím spojencom, miliardárom Elonom Muskom sľúbil, že napraví to, čo považuje za nadmernú reguláciu firiem a zároveň drasticky zníži verejné výdavky.