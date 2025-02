Trump odvolal z funkcie predsedníčku Federálnej volebnej komisie

Washington 7. februára (TASR) — Americký prezident Donald Trump s okamžitou platnosťou odvolal z funkcie predsedníčku Federálnej volebnej komisie (FEC) Ellen L. Weintraubovú. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie Weintraubovej na platforme X.



"Týmto s okamžitou platnosťou končíte vo funkcii člena Federálnej volebnej komisie. Ďakujem vám za vašu prácu v komisii," píše sa v trojvetovom liste z 31. januára podpísanom Trumpom, ktorého fotografiu Weintraubová takisto zverejnila.



Weintraubová konštatovala, že existuje zákonný spôsob výmeny členov volebnej komisie, tento však medzi ne nepatrí. Poznamenala tiež, že verejne hovorila o "desiatkach sťažností", ktoré dostala FEC na Trumpa. "Takže sa naozaj nečudujem, že som na ich radare," uviedla.



FEC je zodpovedná za monitorovanie a reguláciu financovania volebnej kampane a dohliada na federálne voľby v USA. Tento nezávislý úrad má viac ako 300 zamestnancov a riadi ho grémium zložené zo šiestich komisárov - troch demokratov a troch republikánov. Weintraubová je demokratka, podpredseda FEC James Trainor je republikán.



Komisárov menuje prezident a potvrdzuje Senát. Každý komisár je menovaný na šesťročné funkčné obdobie. Dvaja komisári sú menovaní každé dva roky.



Od nástupu do úradu sa Trump pustil do rozsiahlej reštrukturalizácie vládneho aparátu s cieľom znížiť byrokraciu a presadiť väčšiu lojalita k straníckej politike. Stovky štátnych zamestnancov a vysokých úradníkov v úradoch boli od jeho návratu do Bieleho domu prepustené alebo poslané na dovolenku.