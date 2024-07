Trump oficiálne prijal nomináciu za kandidáta republikánov

Milwaukee 19. júla (TASR) - Americký exprezident Donald Trump oficiálne prijal nomináciu Republikánskej strany USA za jej kandidáta do novembrových prezidentských volieb. Stalo sa tak vo štvrtok večer miestneho času na konci štvordňového zjazdu republikánov v meste Milwaukee, ktorý sa uskutočnil len krátko po tom, ako Trump uplynulú sobotu prežil atentát. TASR o tom informuje podľa stanice CNN a agentúry AFP.



"Dnes večer s vierou aj oddanosťou hrdo prijímam vašu nomináciu na prezidenta Spojených štátov," povedal Trump. Obviazané mal pravé ucho, ktoré mu postrelil atentátnik na predvolebnom mítingu v Pensylvánii. Na verejnosti od atentátu vystúpil s prejavom prvýkrát, pripomína CNN.



Trump prisľúbil, že v novembrových voľbách zvíťazí. "O štyri mesiace dosiahneme neuveriteľné víťazstvo," povedal davu. Dodal, že "bude prezidentom celej Ameriky, nie len polovice Ameriky".



Celý nominačný zjazd Milwaukee v americkom štáte Wisconsin sa niesol najmä v znamení atentátu na exprezidenta, na ktorého na sobotnom predvolebnom mítingu v Pensylvánii 20-ročný Thomas Matthew Crooks niekoľkokrát vystrelil. Americká tajná služba následne útočníka zastrelila.



K atentátu sa vo svojom prejave opakovane vracal aj samotný Trump, pričom ho podrobne opisoval. "Všade tiekla krv, no istým spôsobom som sa cítil veľmi bezpečne, pretože som mal Boha na svojej strane." Trump požiadal o minútu ticha za dobrovoľného hasiča Coreyho Comperatoreho, ktorý pri atentáte prišiel o život, keď chránil svoju rodinu. Účastníkom zjazdu v Milwaukee zároveň americký exprezident zdôraznil, že pred nimi dnes stojí "len vďaka milosti všemohúceho Boha".



Sedemdesiatosemročný americký prezident svoj vyše 1,5-hodinový prejav začal jemnejším tónom, než má vo zvyku, komentuje agentúra AP. Neskôr sa však vrátil k svojej klasickejšej rétorike. Načrtol napríklad svoje priority v oblasti nelegálnej imigrácie či aj hospodárskych otázok, no vracal sa aj k svojim nepravdivým teóriám o podvodoch z predošlých volieb, či obvineniam, ktorých sa stal terčom.



V prejave sa obrátil aj na demokratov. Tých vyzval, aby upustili od "honu na čarodejnice", ktorý podľa jeho slov proti nemu vedú. Argumentoval pritom pondelňajším rozhodnutím sudkyne v americkom štáte Florida, ktorá voči nemu zrušila obvinenia týkajúce sa narábania s tajnými vládnymi dokumentmi. Sudkyňa Aileen Cannonová zamietnutím prípadu vyhovela žiadosti Trumpových právnikov, ktorí spochybňovali vymenovanie osobitného prokurátora Jacka Smitha. Ten sa však v prípade ešte môže odvolať.



Exprezident USA zopakoval aj svoje nepravdivé tvrdenia o podvodoch, ktorých sa podľa jeho slov mali dopustiť demokrati pri prezidentských voľbách z roku 2020, v ktorých ho porazil súčasný prezident Joe Biden. Toho konkrétne vo svojom prejave len raz priamo oslovil menom. Bidenovi pritom pripísal škodu, akú predtým "nenarobilo ani desať najhorších prezidentov v amerických dejinách".



Trump tiež prisľúbil dostavanie múru na americko-mexických hraniciach. Povedal, že Amerika upadá a "invázia" prisťahovalcov jej priniesla "deštrukciu" a "utrpenie". Taktiež avizoval, že ako prezident by stopol rozsiahle výdavky Bidenovej administratívy na boj proti klimatickej zmene.



Americký exprezident tiež uviedol, že vyrieši všetky "krízy" v USA, ako aj tie medzinárodné, približuje agentúra DPA. Na domácej scéne hovoril o okrem prisťahovaleckej aj o "inflačnej kríze" a prisľúbil vytvorenie nových pracovných miest.



"Ukončím každú medzinárodnú krízu, ktorú súčasná (americká) administratíva spôsobila, vrátane strašnej vojny s Ruskom a Ukrajinou, ku ktorej by nikdy nedošlo, keby som bol prezidentom, aj vojny spôsobenej útokom na Izrael, ku ktorej by nikdy nedošlo, keby som bol prezidentom," povedal.