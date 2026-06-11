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Trump ohlásil dosiahnutie dohody s Iránom o ukončení vojny
Mierová dohoda by mohla byť podľa Trumpa podpísaná už tento víkend a prostredníctvom nej sa opätovne obnoví lodná doprava cez strategický Hormuzský prieplav.
Autor TASR,aktualizované
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Washington 11. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump oznámil vo štvrtok dosiahnutie dohody s Iránom, ktorá má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Dodal tiež, že k podpisu dokumentu by malo dôjsť v najbližších dňoch v Európe. Za americkú stranu by sa na podpise tejto dohody mal zúčastniť viceprezident USA J.D. Vance. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Práve sme dosiahli skvelú dohodu o ukončení vojny s Iránom,“ vyhlásil Trump pred novinármi v Oválnej pracovni Bieleho domu. Dodal, že po definitívnom dokončení textov dokumentov, ktoré by malo prebehnúť v najbližších dňoch, sa uskutoční jej oficiálny podpis, a to zrejme na európskej pôde.
Mierová dohoda by mohla byť podľa Trumpa podpísaná už tento víkend a prostredníctvom nej sa opätovne obnoví lodná doprava cez strategický Hormuzský prieplav.
„Prieplav sa oficiálne otvorí hneď, ako dohodu podpíšeme, čo by mohlo byť skoro, veľmi skoro, možno už počas víkendu v Európe,“ vyhlásil Trump.
Ako dodal, iránsky najvyšší vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí podľa neho osobne schválil dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. „Podľa mojich informácií je odpoveď áno,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni na otázku, či Chameneí vyjadril s dohodou súhlas. Predmetná dohoda je podľa Trumpa „veľmi silným memorandom o porozumení“.
Americký prezident predtým vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty večer „veľmi tvrdo“ zasiahnu islamskú republiku. O niekoľko hodín neskôr však tieto útoky zrušil, pričom ako dôvod uviedol dosiahnutie pokroku na rokovaniach s tým, že „posledné body“ prvotnej mierovej dohody už boli schválené a podrobnosti budú oznámené v najbližšom čase, pripomína agentúra Reuters.
Iránska polooficiálna tlačová agentúra Fárs informovala, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol.
„Práve sme dosiahli skvelú dohodu o ukončení vojny s Iránom,“ vyhlásil Trump pred novinármi v Oválnej pracovni Bieleho domu. Dodal, že po definitívnom dokončení textov dokumentov, ktoré by malo prebehnúť v najbližších dňoch, sa uskutoční jej oficiálny podpis, a to zrejme na európskej pôde.
Mierová dohoda by mohla byť podľa Trumpa podpísaná už tento víkend a prostredníctvom nej sa opätovne obnoví lodná doprava cez strategický Hormuzský prieplav.
„Prieplav sa oficiálne otvorí hneď, ako dohodu podpíšeme, čo by mohlo byť skoro, veľmi skoro, možno už počas víkendu v Európe,“ vyhlásil Trump.
Ako dodal, iránsky najvyšší vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí podľa neho osobne schválil dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. „Podľa mojich informácií je odpoveď áno,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni na otázku, či Chameneí vyjadril s dohodou súhlas. Predmetná dohoda je podľa Trumpa „veľmi silným memorandom o porozumení“.
Americký prezident predtým vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty večer „veľmi tvrdo“ zasiahnu islamskú republiku. O niekoľko hodín neskôr však tieto útoky zrušil, pričom ako dôvod uviedol dosiahnutie pokroku na rokovaniach s tým, že „posledné body“ prvotnej mierovej dohody už boli schválené a podrobnosti budú oznámené v najbližšom čase, pripomína agentúra Reuters.
Iránska polooficiálna tlačová agentúra Fárs informovala, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol.