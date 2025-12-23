< sekcia Zahraničie
Trump ohlásil výstavbu novej triedy bojových lodí, pomenuje ju po sebe
Výstavba týchto lodí bude podľa Trumpa súčasťou širšej vízie vytvorenia „Zlatej flotily“.
Autor TASR
Palm Beach 23. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil výstavbu novej a výkonnejšej triedy bojových lodí pre tamojšie námorníctvo, ktoré sa chystá pomenovať po sebe. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AP a AFP.
Plavidlo triedy Trump „bude najväčšou bojovou loďou v dejinách našej krajiny, najväčšou bojovou loďou v dejinách sveta, aká kedy bola postavená,“ povedal prezident USA novinárom vo svojej rezidencii Mar-a-Lago v americkom štáte Florida spolu so šéfom Pentagónu Peteom Hegsethom, ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a ministrom námorníctva Johnom Phelanom.
Výstavba týchto lodí bude podľa Trumpa súčasťou širšej vízie vytvorenia „Zlatej flotily“; aj keď spočiatku plánuje vybudovať iba dve takéto plavidlá, ich výstavba bude časom pokračovať, dodal. Lode budú podľa neho vážiť 30.000 až 40.000 ton.
Loď bude podľa Trumpa dlhšia a väčšia než bojové lode triedy Iowa z druhej svetovej vojny a bude vyzbrojená nadzvukovými raketami, koľajnicovými delami a vysokovýkonnými lasermi – všetkými technológiami, ktoré námorníctvo stále vyvíja, píše AP.
Historicky sa termín bojová loď vzťahoval na veľmi špecifický typ lode – veľké, ťažko obrnené plavidlo vyzbrojené masívnymi delami určenými na bombardovanie iných lodí alebo cieľov na brehu. Tento typ lode bol na vrchole svojho významu počas druhej svetovej vojny a najväčšia z amerických bojových lodí, trieda Iowa, mala výtlak približne 60.000 ton, spresňuje AP.
Po druhej svetovej vojne úloha bojových lodí v moderných flotilách rýchlo ustúpila do úzadia v prospech lietadlových lodí a rakiet dlhého doletu. Americké námorníctvo v 80. rokoch 20. storočia modernizovalo štyri bojové lode triedy Iowa pridaním riadených striel a protilodných striel spolu s modernými radarmi, ale v 90. rokoch 20. storočia boli všetky štyri vyradené z prevádzky.
AFP pripomína, že pomenovanie plavidiel menom politických osobností je pocta, ktorá je zvyčajne vyhradená pre tých amerických lídrov, čo už z funkcie odišli.
