Trump omilostil bývalého šerifa odsúdeného za úplatkárstvo

Washington 27. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok udelil milosť bývalému šerifovi Scottovi Jenkinsovi, ktorého v marci odsúdili za podvod a úplatkárstvo. Trump tvrdí, že odsúdenie Jenkinsa je dôsledkom prenasledovania jeho osoby zo strany predošlej administratívy. TASR informáciu prevzala z agentúry AP.



„Tento šerif je obeťou príliš horlivého Bidenovho ministerstva spravodlivosti a nezaslúži si stráviť ani jeden deň vo väzení. Je to úžasný človek, ktorého prenasledovali radikálne ľavicové 'monštrá'," uviedol Trump v príspevku na sociálnej sieti. „Zajtra nepôjde do väzenia a namiesto toho bude mať nádherný a produktívny život,“ dodal prezident.



Bývalého šerifa v Culpeper County v štáte Virgínia v roku 2023 obžalovali zo 16 trestných činov. Podozrivý bol z toho, že za svojich zástupcov menoval ľudí za úplatky. Proti Jenkinsovi na súde svedčili dvaja agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v utajení, ktorí v roku 2022 zložili prísahu a boli vymenovaní za jeho zástupcov. Následne dali Jenkinsovi 5.000 a 10.000 dolárov v obálkach.



Trump tvrdí, že Jenkins sa pokúsil predložiť dôkazy na svoju obhajobu, ale okresný sudca Robert Ballou, nominant exprezidenta Joea Bidena, mu to nedovolil.



AP pripomína, že ide o ďalšiu milosť, ktorú Trump udelil svojim podporovateľom. Prezident krátko po nástupe do úradu omilostil svojich priaznivcov, ktorí v januári 2021 vtrhli do Kapitolu, ako aj zakladateľa webového portálu pre obchod s drogami Rossa Ulbrichta.