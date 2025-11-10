< sekcia Zahraničie
Trump omilostil desiatky osôb obvinených zo snahy zvrátiť voľby 2020
Tieto udelené milosti sú do značnej miery symbolické, keďže žiadna z identifikovaných osôb nie je obvinená z federálnych zločinov.
Autor TASR
Washington 10. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump udelil milosť 77 ľuďom zapojeným do pokusu o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020. Medzi nimi je aj Trumpov bývalý právnik a exprimátor New Yorku Rudy Giuliani.
Informovala o tom agentúra AP, ktorá sa odvolala na dokument z piatka 7. novembra, ktorý v noci na pondelok na svojom konte na platforme X zverejnil Ed Martin, ktorý ako úradník ministerstva spravodlivosti zodpovedá za udeľovanie prezidentských milostí.
Tieto udelené milosti sú do značnej miery symbolické, keďže žiadna z identifikovaných osôb nie je obvinená z federálnych zločinov, čo sú jediné trestné činy, na ktoré sa vzťahujú prezidentské milosti. Omilostení môžu byť naďalej súdení na miestnych súdoch, kde sú stíhaní, upozornila AP.
„Toto vyhlásenie ukončuje vážnu nespravodlivosť štátu spáchanú na americkom ľude po prezidentských voľbách v roku 2020 a pokračuje v procese národného zmierenia,“ uvádza sa v texte, ktorý zverejnil Ed Martin.
V texte sa zdôrazňuje, že ide o „úplnú a bezpodmienečnú“ milosť. Špecifikuje sa v ňom, že milosť sa nevzťahuje na prezidenta Spojených štátov.
Medzi omilostenými je okrem Giulianiho aj bývalý personálny šéf Bieleho domu Mark Meadows či právnik John Eastman, ktorý navrhol stratégie na zabránenie certifikácii výsledkov prezidentských volieb, ktoré Trump v roku 2020 prehral s kandidátom demokratov Joeom Bidenom.
Milosť dostal aj Trumpov dlhoročný poradca Boris Epsteyn a konzervatívna právnička Sidney Powellová, ktorá podala právne námietky proti výsledkom volieb v kľúčových štátoch americkej Únie.
Okrem ľudí zo svojho bezprostredného okolia Trump omilostil aj desiatky republikánskych aktivistov zapojených do pokusu o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020.
Informovala o tom agentúra AP, ktorá sa odvolala na dokument z piatka 7. novembra, ktorý v noci na pondelok na svojom konte na platforme X zverejnil Ed Martin, ktorý ako úradník ministerstva spravodlivosti zodpovedá za udeľovanie prezidentských milostí.
Tieto udelené milosti sú do značnej miery symbolické, keďže žiadna z identifikovaných osôb nie je obvinená z federálnych zločinov, čo sú jediné trestné činy, na ktoré sa vzťahujú prezidentské milosti. Omilostení môžu byť naďalej súdení na miestnych súdoch, kde sú stíhaní, upozornila AP.
„Toto vyhlásenie ukončuje vážnu nespravodlivosť štátu spáchanú na americkom ľude po prezidentských voľbách v roku 2020 a pokračuje v procese národného zmierenia,“ uvádza sa v texte, ktorý zverejnil Ed Martin.
V texte sa zdôrazňuje, že ide o „úplnú a bezpodmienečnú“ milosť. Špecifikuje sa v ňom, že milosť sa nevzťahuje na prezidenta Spojených štátov.
Medzi omilostenými je okrem Giulianiho aj bývalý personálny šéf Bieleho domu Mark Meadows či právnik John Eastman, ktorý navrhol stratégie na zabránenie certifikácii výsledkov prezidentských volieb, ktoré Trump v roku 2020 prehral s kandidátom demokratov Joeom Bidenom.
Milosť dostal aj Trumpov dlhoročný poradca Boris Epsteyn a konzervatívna právnička Sidney Powellová, ktorá podala právne námietky proti výsledkom volieb v kľúčových štátoch americkej Únie.
Okrem ľudí zo svojho bezprostredného okolia Trump omilostil aj desiatky republikánskych aktivistov zapojených do pokusu o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020.