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Trump opäť hrozí, že nepomôže krajinám NATO, ak o to požiadajú
Napriek napätým vzťahom so spojencami sa Trump v júli zúčastní na summite 32 členských štátov NATO v Turecku, doplnila AFP.
Autor TASR
Washington 23. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok opäť kritizoval postoj členských krajín NATO počas amerických operácií proti Iránu a pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia poskytnúť pomoc, keď o ňu požiadajú. V noci na utorok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Vynaložili sme všetky tie peniaze. A potom, keď možno potrebujeme pomoc pri nejakej malej záležitosti (...), povedia nie, radšej nepomôžeme,“ povedal americký prezident počas rozhovoru s novinármi v Oválnej pracovni. „Je hlúpe hovoriť niečo také, pretože my im môžeme povedať to isté, a mohli by sme to aj urobiť,“ dodal.
Napriek napätým vzťahom so spojencami sa Trump v júli zúčastní na summite 32 členských štátov NATO v Turecku, doplnila AFP.
Washington tvrdí, že cieľom jeho operácií v Iráne bolo oslabiť iránsky jadrový program. Teherán tieto útoky odsúdil ako porušenie medzinárodného práva a podnikol odvetné útoky na americké ciele v oblasti.
Po spustení amerických a izraelských útokov na Irán viaceré európske členské štáty NATO vyzvali na zdržanlivosť a diplomatické riešenie konfliktu. Niektoré štáty zároveň odmietli priamo poskytnúť americkej armáde pomoc, čo Trump opakovane kritizuje.
Trump zároveň spojencom v NATO vyčíta - podľa neho - nedostatočné výdavky na obranu i prílišnú závislosť od Spojených štátov. Už počas svojho prvého funkčného obdobia viackrát spochybnil ochotu Washingtonu brániť spojencov, ktorí si podľa neho neplnia svoje záväzky voči aliancii.
„Vynaložili sme všetky tie peniaze. A potom, keď možno potrebujeme pomoc pri nejakej malej záležitosti (...), povedia nie, radšej nepomôžeme,“ povedal americký prezident počas rozhovoru s novinármi v Oválnej pracovni. „Je hlúpe hovoriť niečo také, pretože my im môžeme povedať to isté, a mohli by sme to aj urobiť,“ dodal.
Napriek napätým vzťahom so spojencami sa Trump v júli zúčastní na summite 32 členských štátov NATO v Turecku, doplnila AFP.
Washington tvrdí, že cieľom jeho operácií v Iráne bolo oslabiť iránsky jadrový program. Teherán tieto útoky odsúdil ako porušenie medzinárodného práva a podnikol odvetné útoky na americké ciele v oblasti.
Po spustení amerických a izraelských útokov na Irán viaceré európske členské štáty NATO vyzvali na zdržanlivosť a diplomatické riešenie konfliktu. Niektoré štáty zároveň odmietli priamo poskytnúť americkej armáde pomoc, čo Trump opakovane kritizuje.
Trump zároveň spojencom v NATO vyčíta - podľa neho - nedostatočné výdavky na obranu i prílišnú závislosť od Spojených štátov. Už počas svojho prvého funkčného obdobia viackrát spochybnil ochotu Washingtonu brániť spojencov, ktorí si podľa neho neplnia svoje záväzky voči aliancii.