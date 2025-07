Trump opäť kritizoval Bidena za dodávky zbraní Ukrajine

Washington 4. júla (TASR) - Prezident USA Donald Trump sa vo štvrtok posťažoval, že Spojené štáty za predchádzajúcej administratívy dodali Ukrajine toľko zbraní, že jeho vláda sa teraz musí uistiť, že „ich máme dosť pre seba.“ V noci na piatok o tom informovala agentúra AP, podľa ktorej ide o Trumpovo prvé verejné vyjadrenie k pozastaveniu niektorých dodávok pre Ukrajinu. Dochádza k nemu v čase, keď Rusko stupňuje svoju najnovšiu ofenzívu.



V rozhovore s novinármi pred nástupom do lietadla Air Force One na let do štátu Iowy Trump povedal, že bývalý prezident Joe Biden „vyprázdnil celú našu krajinu tým, že im (Ukrajine) dal zbrane, a my sa musíme uistiť, že ich máme dostatok pre seba.“



Medzi zbrane, ktorých dodávky Ukrajine sú pozastavené, patria protivzdušné obranné rakety, presne navádzané delostrelectvo a ďalšie zbrane.



Trump, ktorý sa vo štvrtok rozprával aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, naznačil, že úplne nezastavuje americkú pomoc Ukrajine. „Dali sme im (už) toľko zbraní,“ ale „spolupracujeme s nimi a snažíme sa im pomôcť“.



Prezident USA tiež doplnil, že mal s Putinom „pomerne dlhý hovor“, ktorý „nepriniesol žiadny pokrok“ v riešení vojny, ktorú republikánsky prezident sľúbil rýchlo ukončiť. „Nie som spokojný,“ dodal Trump.



Kremeľ pritom označil rozhovor Trumpa s Putinom za „úprimný a konštruktívny.“ Šlo o šiesty verejne známy rozhovor medzi oboma lídrami od Trumpovho návratu do Bieleho domu.



Počas diskusie o situácii okolo Iránu a na Blízkom východe Putin zdôraznil potrebu vyriešiť všetky nezhody „výlučne politickými a diplomatickými prostriedkami,“ povedal Putinov poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov. Podľa neho sa lídri zhodli, že v tejto otázke budú v kontakte.



AP pripomenula, že Spojené štáty dňa 22. júna zaútočili na tri objekty v Iráne, čím sa zapojili do vojny rozpútanej voči Iránu Izraelom a zameranej na zničenie iránskeho jadrového programu.



O konflikte na Ukrajine Ušakov povedal, že Trump zdôraznil svoju snahu o rýchle zastavenie bojov a Putin vyjadril pripravenosť Moskvy viesť rokovania s Kyjevom, pričom poznamenal, že predchádzajúce kolá rokovaní v Turecku priniesli výsledky v humanitárnej oblasti. Ruský líder zároveň zdôraznil, že Moskva sa naďalej bude snažiť dosiahnuť svoje ciele na Ukrajine a odstrániť tak „základné príčiny“ konfliktu, povedal Ušakov. „Rusko od týchto cieľov neustúpi,“ povedal Ušakov novinárom po telefonáte.



Putin obvykle tvrdí, že ruskú armádu vo februári 2022 vyslal na Ukrajinu, aby odvrátil hrozbu, ktorú pre Rusko predstavovalo úsilie Ukrajiny o vstup do NATO, a aby ochránil rusky hovoriacich na Ukrajine. Tieto argumenty Kyjev a jeho spojenci odmietli. Putin naďalej trvá na tom, že akákoľvek potenciálna mierová dohoda musí viesť k tomu, že Ukrajina sa vzdá svojej snahy o vstup do NATO a uzná územné zisky Ruska.



Ušakov povedal, že o pozastavení niektorých dodávok amerických zbraní na Ukrajinu sa počas telefonátu Trumpa a Putina nediskutovalo.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzičasom v Dánsku - po stretnutí s hlavnými podporovateľmi z Európskej únie - povedal, že by o tom s Trumpom mohol v najbližších dňoch hovoriť.



Predchádzajúci verejne známy telefonát medzi Trumpom a Putinom sa uskutočnil 14. júna - deň po tom, čo Izrael zaútočil na Irán.



Obnovený kontakt medzi Trumpom a Putinom zrejme odráža ich záujem o nápravu vzťahov medzi USA a Ruskom, ktoré sa prepadli na najnižšiu úroveň od studenej vojny, doplnila AP.



Ušakov podľa AP uviedol, že lídri diskutovali o vývoji v Sýrii a vyjadrili záujem o realizáciu bilaterálnych projektov v energetickom sektore a prieskume vesmíru.



Poradca Kremľa dodal, že Putin dokonca navrhol, aby si USA a Rusko vymieňali filmy propagujúce „tradičné hodnoty zdieľané nami a Trumpovou administratívou“.



V utorok s Putinom telefonoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron - bol to ich prvý telefonický kontakt od roku 2022.