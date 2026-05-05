Trump opäť kritizoval pápeža: Nevadí mu, ak by mal Irán jadrovú zbraň
Autor TASR
Washington 5. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump opäť zaútočil na pápeža Leva XIV. a obvinil ho z ohrozovania katolíkov po celom svete. Podľa Trumpa by mu nevadilo, keby Irán získal jadrovú zbraň. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy agentúry DPA.
Americký prezident sa na adresu pápeža vyjadril vo víkendovom rozhovore s konzervatívnym komentátorom Hugom Hewittom. Reagoval na otázku, či by mal Lev XIV. pri kontaktoch s komunistickou Čínou otvoriť otázku väzneného hongkonského podnikateľa Jimmyho Laia.
"Pápež by radšej hovoril o tom, že je v poriadku, ak Irán vlastní jadrovú zbraň. Nemyslím si, že je to veľmi dobré. Myslím si, že tým ohrozuje veľa katolíkov a veľa ľudí, ale ak je to na pápežovi, tak dobre. Myslí si, že je úplne v poriadku, ak Irán vlastní jadrovú zbraň.“ uviedol.
Trump hlave katolíckej cirkvi adresoval opätovnú kritiku krátko pred štvrtkovou návštevou amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia vo Vatikáne. Zdroj z Vatikánu v nedeľu agentúre AFP povedal, že stretnutie šéfa americkej diplomacie s pápežom je pokusom o zmiernenie napätia medzi Washingtonom a Svätou stolicou.
Americký prezident v apríli opakovane kritizoval pápeža a vyhlásil, že je „slabý v otázkach kriminality a hrozný v zahraničnej politike“, čím zrejme reagoval na pápežovu rastúcu kritiku americko-izraelskej vojny proti Iránu. Trump vyčítal Levovi aj to, že je podľa neho priveľmi liberálny a „nerobí si dobre svoju prácu“.
Štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin v utorok pre talianske médiá uviedol, že Lev XIV. bude naďalej pokračovať v zvolenej ceste, ktorou je hlásanie evanjelia mieru pri každej vhodnej i nevhodnej príležitosti.
