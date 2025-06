Trump opäť odložil zákaz TikToku v USA

Washington 19. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal exekutívny príkaz, ktorý umožní platforme TikTok fungovať v USA ďalších 90 dní. To poskytne jeho administratíve viac času na rokovania o prevedení platformy sociálnych médií, ktorú vlastní čínska spoločnosť ByteDance, pod americké vlastníctvo. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Ide už o tretie predĺženie termínu fungovania TikToku. Prvý príkaz podpísal Trump hneď po nástupe do úradu 20. januára po tom, čo platforma nakrátko zhasla, keďže deň predtým nadobudol platnosť zákaz schválený Kongresom a potvrdený Najvyšším súdom USA v súvislosti so zákonom o ochrane Američanov pred aplikáciami, ktoré majú pod kontrolou zahraniční rivali.



Druhý príkaz podpísal prezident v apríli, keď predstavitelia Bieleho domu verili, že sa blížia k dohode o vyčlenení TikToku do novej spoločnosti s americkým vlastníctvom. Tá však padla po tom, čo Čína po oznámení Trumpových ciel od nej odstúpila.



Nie je jasné, koľkokrát Trump môže alebo bude pokračovať v predlžovaní zákazu TikToku, kým sa vláda naďalej pokúša dosiahnuť dohodu o predaji jeho americkej divízie. Hoci neexistuje jasný právny základ pre predĺženia, doteraz sa nevyskytli žiadne právne námietky na súde, na rozdiel od mnohých iných Trumpových výkonných príkazov.



Trump sa k platforme pripojil v minulom roku a od svojho vstupu získal viac ako 15 miliónov sledovateľov. Uviedol tiež, že platforma mu pomohla získať priazeň medzi mladými voličmi.



Vzhľadom na neustále predlžovanie termínu sa zdá čoraz menej pravdepodobné, že TikTok bude v USA čoskoro zakázaný.



V súčasnosti tak TikTok naďalej funguje pre 170 miliónov užívateľov v USA. Technologickí giganti Apple, Google a Oracle aplikáciu naďalej ponúkajú a podporujú na základe sľubov, že Trumpovo ministerstvo spravodlivosti nepoužije zákon na vymáhanie vysokých pokút od nich.



Američania sú ale viac rozdelení v názoroch, čo robiť s TikTokom, než pred dvoma rokmi.



Nedávny prieskum Pew Research Center zistil, že približne jedna tretina Američanov podporuje zákaz TikToku, čo je pokles z 50 % v marci 2023. Zhruba tretina je proti zákazu, a podobné percento uviedlo, že si nie je isté.



Spomedzi tých, ktorí podporujú zákaz platformy sociálnych médií, asi 8 z 10 označilo obavy z ohrozenia bezpečnosti údajov užívateľov ako hlavný faktor pri ich rozhodovaní, uvádza správa.