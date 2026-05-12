Trump opäť tvrdí, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu
Washington 12. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump v utorok vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že medzi Ruskom a Ukrajinou dôjde k dohode, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
„Myslím si, že koniec vojny na Ukrajine sa naozaj blíži,“ povedal Trump novinárom pri odchode z Bieleho domu pred cestou do Číny.
Na otázku novinárov, či sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom dohodli, že Rusko by malo získať celý Donbas na východe Ukrajiny, Trump odpovedal: „Nie.“
Trumpove slová o konci vojny korešpondujú s vyhlásením Putina zo soboty 9. mája, keď na brífingu v Moskve uviedol, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v tretej krajine, ale len s cieľom podpísať konečné dohody o ukončení vojny. Putin zároveň vyhlásil, že „ukrajinský konflikt sa blíži ku koncu“.
