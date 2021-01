Trump opúšťa Biely dom s najnižšou podporou od nástupu do funkcie

Na archívnej snímke vozidlo vchádza do skupiny demonštrantov, ktorí demonštrovali proti bielemu nacionalistickému zhromaždeniu v Charlottesville USA, 12.8.2017. Foto: TASRAP

Na archívnej snímke stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dostať cez bariéry pred budovou Kapitolu vo Washingtone 6. januára 2021. Foto: TASR/AP

Demonštranti kľačia počas minúty ticha pred policajnou stanicou v kalifornskom meste Long Beach počas protestu po úmrtí Afroameričana Georgea Floyda, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Washington 19. januára (TASR) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump opustí v stredu Biely dom s vôbec najnižšou podporou verejnosti, akú mal počas celého svojho prezidentského mandátu. Vyplýva to najnovšieho prieskumu Gallupovho inštitútu, podľa ktorého Trumpa aktuálne podporuje len 34 percent Američanov, informuje agentúra AFP.Výsledky prieskumu zverejnil inštitút v pondelok. Dodal, že Trumpovu prácu počas štvorročného funkčného obdobia v prezidentskom úrade schvaľovalo v priemere 41 percent Američanov. To je o štyri percentuálne body menej než podpora ktoréhokoľvek z jeho predchodcov, akú Gallupov inštitút zaznamenal od roku 1938, odkedy takéto sondáže uskutočňuje.Pozitívne hodnotenie Trumpovho pôsobenia v Bielom dome už vo viacerých predchádzajúcich prieskumoch pokleslo na úroveň 35 percent. Stalo sa tak najmä po tom, ako prezident neodsúdil pochod belošských nacionalistov v meste Charlottesville v americkom štáte Virgínia v roku 2017, pri ktorom došlo ku krvavým potýčkam s protidemonštrantami.Najnovší prieskum sa uskutočnil 4.-11. januára, čiže aj v čase, keď Trumpovi priaznivci vtrhli 6. januára do budovy Kongresu a vyvolali nepokoje, počas ktorých zomrelo päť osôb. Obe komory Kongresu vtedy zasadali s cieľom definitívne potvrdiť volebné víťazstvo novozvoleného prezidenta Joea Bidena, ktoré Trump neustále popiera.V prvých mesiacoch minulého roka - pred začiatkom a v počiatkoch koronakrízy - dosahovala Trumpova podpora v prieskumoch až 49 percent.Následne klesla pod 40 percent v dvoch prieskumoch z júna 2020, ktoré boli vykonané počas protestov proti rasovej nespravodlivosti vyvolaných smrťou Afroameričana Georgea Floyda počas policajného zásahu.Vyššiu podporu, až 46 percent, Trump zaznamenal v čase novembrových prezidentských volieb, keď sa neúspešne uchádzal o druhé funkčné obdobie v úrade.Trump je podľa prieskumov Gallupovho inštitútu (vykonávaným od roku 1938) jediným prezidentom, ktorý počas celého svojho mandátu ani raz v sondážach nezaznamenal 50 percentnú podporu.