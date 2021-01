Trump opustí Biely dom v deň inaugurácie svojho nástupcu

Na snímke Biely dom vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 16. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump opustí Biely dom vo Washingtone v stredu ráno miestneho času, iba niekoľko hodín predtým, ako zloží prísahu zvolený prezident Joe Biden. Na ceste do svojho sídla Mar-a-Lago na Floride sa zastaví na neďalekej spoločnej základni amerického letectva a námorníctva Joint Base Andrews v štáte Maryland, kde sa uskutoční aj oficiálna rozlúčka. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom v piatok informujú viaceré americké médiá ako denník Washington Post, televízia NBC News či agentúra AP.Podľa Jima Acostu, korešpondenta televízie CNN v Bielom dome, je pred Trumpovým odchodom z Washingtonu naplánovaná rozlúčka ako v prípade štátnej návštevy, ktorá bude zahŕňať vojenskú kapelu, čestnú salvu a červený koberec.Podľa NBC News by Trump mohol na základni vystúpiť so záverečným príhovorom vo svojej funkcii. Televízia však poznamenáva, že plány sa neustále menia, pričom ešte tento týždeň sa v Trumpovom okolí šírila informácia, že prezident môže odísť z Bieleho domu už v utorok.Trumpovi poradcovia podľa zdroja agentúry Reuters dokonca tlačili na odchádzajúceho prezidenta, aby prijal Bidena v Bielom dome predtým, ako zloží prísahu.Trump už pred týždňom oznámil, že na Bidenovej inaugurácii sa nezúčastní. Jeho prítomnosť na tomto ceremoniáli nie je nevyhnutná a Biden sa oficiálne stane prezidentom aj bez osobnej prítomnosti svojho predchodcu. Bidenova hovorkyňa Jen Psakiová uviedla, že Trumpova prítomnosť nepatrí medzi desať priorít novej hlavy štátu.Trump sa v prípade neúčasti stane piatym americkým prezidentom, ktorý nebude prítomný na prísahe svojho nástupcu. Predtým sa John Adams nezúčastnil na inaugurácii Thomasa Jeffersona (1801), jeho syn John Quincy Adams neprišiel na inauguráciu Andrewa Jacksona (1829) a Andrew Johnson nebol na inaugurácii Ulyssesa S. Granta (1869). Zatiaľ posledným prezidentom, ktorý vynechal inauguráciu, bol v roku 1974 Richard Nixon. Tomu sa stala osudnou aféra Watergate, po ktorej odstúpil a nahradil ho Gerald Ford.