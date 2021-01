Trump opustil Biely dom, novej administratíve zaželal veľa úspechov

Washington 20. januára (TASR) - Donald Trump v stredu dopoludnia miestneho času opustil Biely dom poslednýkrát ako americký prezident a spolu so svojou manželkou Melaniou odcestoval z Washingtonu, informovala agentúra AP. Urobil tak iba niekoľko hodín predtým, ako zloží prísahu zvolený prezident Joe Biden, ktorému Trump v Oválnej pracovni v súlade s tradíciou nechal osobný list.



"Bola to veľká česť, česť na celý život. Najlepší ľudia na svete, najlepší domov na svete," povedal Trump prítomným novinárom predtým, ako ho vrtuľník previezol spred Bieleho domu na neďalekú spoločnú základňu amerického letectva a námorníctva Joint Base Andrews v štáte Maryland, kde sa uskutočnila aj oficiálna rozlúčka.



Na základni Trump vystúpil so záverečným príhovorom vo svojej funkcii. "Prajem novej administratíve veľa šťastia a veľké úspechy. Myslím si, že budú mať veľký úspech, majú základ urobiť niečo skutočne veľkolepé," povedal Trump, pričom poďakoval svojej rodine a zamestnancom.



Trump zároveň sľúbil, že "v nejakej podobe sa vráti". "Boli to neuveriteľné štyri roky... Neboli sme bežnou administratívou," poznamenal.



Dosluhujúci prezident následne odletel prezidentským špeciálom Air Force One do svojho sídla Mar-a-Lago na Floride, kde bude počas slávnostnej inaugurácie nového prezidenta, ktorá sa začne v stredu na poludnie miestneho času (18.00 h SEČ).



Trump už pred týždňom oznámil, že na Bidenovej inaugurácii sa nezúčastní. Jeho prítomnosť na tomto ceremoniáli nie je nevyhnutná a Biden sa oficiálne stane prezidentom aj bez osobnej prítomnosti svojho predchodcu.



Trump sa tak stane piatym americkým prezidentom, ktorý nebude prítomný na prísahe svojho nástupcu. Zatiaľ posledným prezidentom, ktorý vynechal inauguráciu, bol v roku 1974 Richard Nixon. Tomu sa stala osudnou aféra Watergate, po ktorej odstúpil a nahradil ho Gerald Ford.