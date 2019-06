Trump označil euro za podhodnotené, kritizoval menovú politiku Fedu

Dôvodom opätovnej kritiky menovej politiky Fedu bol článok agentúry Bloomberg o veľkom počte turistov v mnohých európskych metropolách, čo im spôsobuje čoraz väčšie problémy.

Washington 11. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump opäť ostro kritizoval politiku domácej centrálnej banky (Fed). Takisto tvrdí, že euro a ďalšie meny sú podhodnotené.



"Vôbec to nechápu," napísal Trump na Twitteri o predstaviteľoch Fedu. Kľúčový úrok centrálnej banky je podľa neho príliš vysoký. Navyše Fed realizuje podľa prezidenta "absurdné" kvantitatívne sprísňovanie. Trump tým myslel znižovanie bilancie centrálnej banky, ktoré pôsobí ako opatrné sprísňovanie menovej politiky.



"Euro a ďalšie meny sú podhodnotené proti doláru, čo stavia USA do veľkej nevýhody," uviedol Trump bez akéhokoľvek dôkazu.



Dôvodom opätovnej kritiky menovej politiky Fedu bol článok agentúry Bloomberg o veľkom počte turistov v mnohých európskych metropolách, čo im spôsobuje čoraz väčšie problémy. Článok uvádzal ako príčiny nárastu počtu turistov rozšírenie platforiem sprostredkujúcich ubytovanie, ako je napríklad Airbnb.



Podľa Trumpa je za prílevom turistov do Európy silný dolár, čo je zasa výsledkom menovej politiky Fedu. Trumpove útoky na Fed sú bezprecedentné, keďže americkí prezidenti sa tradične nevyjadrujú k menovej politike centrálnej banky. Jej politická nezávislosť je považovaná za kľúč k ekonomickej stabilite.



Aktuálne stojí Fed pred dilemou. Existujú argumenty pre uvoľnenie menovej politiky, keďže ekonomika sa spomaľuje a inflácia zostáva nízka. Medzi dôvody spomaľovania ekonomiky je obchodná politika Trumpovej administratívy. Ak Fed podporí ekonomiku, zníži aj negatívne dôsledky obchodnej politiky a Trump nebude mať dôvod meniť ju.