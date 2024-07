Trump označil Harrisovú za radikálneho ľavicového blázna

Washington 25. júla (TASR) - Republikánsky exprezident USA Donald Trump v stredu na predvolebnom podujatí v Severnej Karolíne slovne útočil na viceprezidentku USA Kamalu Harrisovú, ktorá sa uchádza o nomináciu Demokratickej strany v prezidentských voľbách. Trump ju označil za "radikálneho ľavicového blázna", informuje TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



Trump vo svojom prejave tvrdil, že Harrisová súhlasí s "popravami detí" v súvislosti s jej postojom k interrupciám. "Je to radikálny ľavicový blázon, ktorý zničí našu krajinu... Nedovolíme, aby sa to stalo," povedal davu ľudí.



Harrisová (59) rozbehla svoju kampaň na zisk nominácie Demokratickej strany v novembrových prezidentských voľbách po tom, ako prezident USA Joe Biden v nedeľu oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie.



Trump (78) v doterajšej predvolebnej kampani pravidelne útočil na Bidena (81) pre jeho vek, no bol nútený zmeniť rétoriku, keďže sa po jeho odstúpení stal najstarším prezidentským kandidátom v histórii krajiny.



Exprezident nazval Harrisovú "ultraliberálnou hybnou silou každej Bidenovej katastrofy". Tvrdil, že za stiahnutím kandidatúry úradujúceho prezidenta stoja šéfovia Demokratickej strany. Zároveň obvinil Harrisovú, že kryje Bidenovu "duševnú nespôsobilosť".



Biely dom v stredu poprel, že by zatajoval možné zhoršenie zdravotného stavu Bidena pred jeho rozhodnutím odstúpiť z boja o znovuzvolenie, pripomína AFP.



Tlak na stiahnutie Bidenovej kandidatúry prudko vzrástol po jeho katastrofálnom vystúpení v júnovom televíznom dueli s Trumpom. Po dueli Biden síce viackrát zopakoval, že z boja o Biely dom neodstúpi, no napokon sa obrovskému tlaku podvolil. Ako náhradu za seba navrhol Harrisovú.