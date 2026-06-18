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Trump označil memorandum o porozumení s Iránom za víťazstvo USA
Prezident Trump podpísal memorandum o porozumení v stredu v paláci vo Versailles za prítomnosti francúzskeho prezidenta Emmanuel Macrona.
Autor TASR
Washington 18. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že memorandum o porozumení s Iránom, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Blízkom východe, je „víťazstvom“ pre Spojené štáty. Odmietol zároveň narastajúcu kritiku v súvislosti s touto situáciou, TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Spojené štáty neplatia Iránu žiadnych 300 miliárd dolárov. To sú fake news! Pre USA existuje len úspech, nižšie ceny ropy a víťazstvo. Pozrite sa na burzu. Ide o propagandu demokratov,“ vyhlásil Trump na vlastnej platforme Truth Social.
Prezident Trump podpísal memorandum o porozumení v stredu v paláci vo Versailles za prítomnosti francúzskeho prezidenta Emmanuel Macrona. Má 14 bodov a otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode.
Súčasťou memoranda je aj zrušenie americkej námornej blokády. Armáda USA vo štvrtok oznámila, že lodiam v plavbe z alebo do Iránu už viac nebráni.
„Ozbrojené sily USA dnes v súlade s pokynom prezidenta zrušili blokádu všetkej námornej dopravy smerujúcej do iránskych prístavov a pobrežných oblastí, ako aj z nich. Americké sily nebránia tranzitu plavidiel do alebo z iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive. Všetky americké vojenské snahy o vynútenie blokády boli ukončené,“ uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X.
„Naše veľké námorné lode zostanú v tejto oblasti, aby zabezpečili, že všetky aspekty dohody budú dodržiavané, rešpektované a v plnej miere platné a účinné,“ dodalo velenie v príspevku.
„Spojené štáty neplatia Iránu žiadnych 300 miliárd dolárov. To sú fake news! Pre USA existuje len úspech, nižšie ceny ropy a víťazstvo. Pozrite sa na burzu. Ide o propagandu demokratov,“ vyhlásil Trump na vlastnej platforme Truth Social.
Prezident Trump podpísal memorandum o porozumení v stredu v paláci vo Versailles za prítomnosti francúzskeho prezidenta Emmanuel Macrona. Má 14 bodov a otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode.
Súčasťou memoranda je aj zrušenie americkej námornej blokády. Armáda USA vo štvrtok oznámila, že lodiam v plavbe z alebo do Iránu už viac nebráni.
„Ozbrojené sily USA dnes v súlade s pokynom prezidenta zrušili blokádu všetkej námornej dopravy smerujúcej do iránskych prístavov a pobrežných oblastí, ako aj z nich. Americké sily nebránia tranzitu plavidiel do alebo z iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive. Všetky americké vojenské snahy o vynútenie blokády boli ukončené,“ uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X.
„Naše veľké námorné lode zostanú v tejto oblasti, aby zabezpečili, že všetky aspekty dohody budú dodržiavané, rešpektované a v plnej miere platné a účinné,“ dodalo velenie v príspevku.