Trump označil Muskove zakladanie novej strany za smiešne

Washington 7. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil plány miliardára a jeho bývalého spojenca Elona Muska na založenie novej politickej strany za smiešne. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Myslím, že je to smiešne zakladať tretiu stranu. Máme obrovský úspech s Republikánskou stranou. Demokrati stratili smer, ale vždy to bol systém dvoch strán a myslím, že vytvorenie tretej strany len spôsobí zmätok,“ povedal Trump novinárom pred nástupom na palubu lietadla Air Force One. „Tretie strany nikdy nefungovali, takže nech sa s tým zabáva, ale myslím, že je to smiešne,“ dodal.



Musk v sobotu oznámil založenie novej politickej strany s názov Amerika. Urobil tak deň po tom, čo Trump podpísal zákon o daňových škrtoch a výdavkoch, proti ktorému Musk ostro vystupoval.



Ešte v piatok na Deň nezávislosti USA zverejnil na svojej sieti X prieskum s otázkou, či respondenti „chcú nezávislosť od systému dvoch strán (niektorí by povedali, že jednej strany)“, ktorý už približne dve storočia dominuje politike Spojených štátov, kde proti sebe súperia demokrati a republikáni. Prieskum získal viac ako 1,2 milióna odpovedí.



Miliardár pritom vynaložil stovky miliónov dolárov na kampaň za znovuzvolenie Trumpa na post amerického prezidenta. Ten šéfa spoločností Tesla a SpaceX v januári postavil do čela Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), aby spolu so svojím tímom znížil vládne výdavky a zrušil rôzne americké agentúry.



Z vedenia DOGE sa Musk stiahol v máji. V nasledujúcom mesiaci potom prerástol jeho blízky vzťah s Trumpom do sporu, v ktorom si obaja vymenili viacero kritických odkazov. Dôvodom boli podľa Reuters okrem iného nezhody v súvislosti s návrhom zákona o daniach a výdajoch. Trump začiatkom tohto týždňa pohrozil, že zastaví dotácie, ktoré Muskove spoločnosti dostávajú od federálnej vlády.