Trump označil násilné protesty v meste Kenosha za domáci terorizmus

Kenosha 2. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok počas návštevy protestmi zasiahnutého mesta Kenosha v štáte Wisconsin vyhlásil, že tamojšie nedávne demonštrácie proti polícii boli činmi "domáceho terorizmu" páchanými násilnými davmi. Informovala o tom agentúra AFP.



"Toto nie sú činy pokojného protestu, ale v skutočnosti je to domáci teror," povedal Trump pri zmienke o niekoľkých nociach demonštrácií z minulého týždňa, ktoré sa konali po tom, ako policajti v Kenoshi 23. augusta postrelili Afroameričana. V meste neskôr obvinili 17-ročného mladíka zo zastrelenia dvoch demonštrantov 25. augusta.



Trump zavítal do mesta vo Wisconsine - štáte, ktorý je dôležitým "bojiskom" v novembrových prezidentských voľbách - napriek varovaniam niektorých demokratických lídrov, že návšteva kontroverzného prezidenta by mohla podnietiť napätie.



Trump sa v rámci návštevy stretol v miestnej strednej škole s policajnými predstaviteľmi. Šéf Bieleho domu sa podľa agentúry AP snaží ukázať ako priateľ polície a zahnať demokratov do defenzívy. Sám vyhlásil, že do Kenoshe prišiel, aby poďakoval mužom zákona, a odsúdil ničenie majetku počas nedávnych protestov.



Po Trumpovej návšteve mesta Kenosha ulice opäť zaplavili demonštranti



Po tom, čo americký prezident Donald Trump navštívil v utorok protestmi zasiahnuté mesto Kenosha v štáte Wisconsin, jeho ulice opäť zaplavili demonštranti, informovala v stredu agentúra AP.



Viac ako 100 ľudí nasledovalo muža s megafónom, ktorý okrem iného kričal: "Zatknite policajtov". Protest napokon utíchol.



Ešte predtým demonštranti obkľúčili muža, ktorý bol podľa nich členom belošskej nacionalistickej skupiny. Policajti muža rýchlo odtiahli preč a proti jednej žene použili paprikový sprej.



Niekoľko stoviek prívržencov a neprajníkov Donalda Trumpa sa zhromaždilo na križovatke v centre mesta a navzájom na seba kričali, k násilnostiam však nedošlo.



Protesty vypukli v meste po tom, čo 23. augusta policajt postrelil v Kenoshi Afroameričana Jacoba Blakea.