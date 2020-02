Trump označil návštevu Indie za jedinečnú. Dillí nakúpi zbrane

Naí Dillí 25. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump označil v utorok svoju návštevu Indie za "nezabudnuteľnú" a "jedinečnú". Oznámil zároveň, že Naí Dillí nakúpi moderné americké vojenské vybavenie. Šéf Bieleho domu to uviedol počas spoločného vyhlásenia s indickým premiérom Naréndrom Módím v Naí Dillí. Informovala o tom agentúra AP.



Trump uviedol, že India podpísala dohodu o nákupe americkej vojenskej techniky vrátane vrtuľníkov v hodnote viac než tri miliardy dolárov (viac než 2,76 miliardy eur), pričom rokovania oboch lídrov zároveň vytvorili predpoklady pre uzatvorenie "komplexnej obchodnej dohody".



Americký prezident zároveň zdôraznil, že jeho manželka Melania "bola v úžase z majestátnosti Indie" a bude si navždy pamätať "veľkolepé privítanie" v tejto juhoázijskej krajine.



Módí na margo Trumpovej návštevy dodal, že obaja lídri spolu absolvovali produktívne rokovania týkajúce sa najmä obrannej spolupráce, energetiky a technológií.



Ako informovala agentúra Reuters, v indickej metropole medzitým vypukli násilné demonštrácie proti spornému zákonu o občianstve, ktoré si vyžiadali najmenej päť obetí na životoch a 90 zranených. Predmetná legislatíva, ktorá vstúpila do platnosti 10. januára, uľahčuje získanie občianstva imigrantom z Pakistanu, Afganistanu a Bangladéša. Kritici však považujú zákon za diskriminačný, pretože sa nevzťahuje na moslimov.



Donald Trump navštívil Indiu po prvý raz od svojho nástupu do úradu v roku 2017.