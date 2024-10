Trump označil neúspešného atentátnika za kruté monštrum

Washington 6. októbra (TASR) - Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump sa v sobotu vrátil na miesto júlového neúspešného pokusu o atentát na jeho osobu. Strelca, ktorý jedného účastníka podujatia zabil a ďalších dvoch ľudí zranil, označil za "kruté monštrum", informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Čas sa zastavil, keď toto kruté monštrum rozpútalo číre zlo zo svojej nie veľmi vzdialenej pozície, ale rukou Prozreteľnosti a Božou milosťou sa tomuto zloduchovi nepodarilo dosiahnuť svoj cieľ," povedal Trump na zhromaždení v meste Butler v štáte Pensylvánia.



Trumpov medializovaný návrat do Butleru sa uskutočnil presne mesiac pred prezidentskými voľbami 5. novembra.



Bezpečnosť bola výrazne prísnejšia ako na Trumpovom júlovom zhromaždení. Na niekoľkých okolitých budovách boli rozmiestnené oddiely ostreľovačov, nad hlavami krúžil sledovací dron a Trumpa na pódiu chránilo nepriestrelné sklo.



Obrázky Trumpa so zakrvavenou tvárou, ako máva päsťou a kričí "boj, boj, boj", keď ho odvádzali agenti Tajnej služby Spojených štátov, zadefinovali celú kampaň.



Mnohí Trumpovi priaznivci si v sobotu obliekli tričká s fotkou atentátu a niektorí mali na ušiach obväz, ktorý pripomínal to, že atentátnik trafil Trumpa do ucha.