Trump označil obžalobu proti svojej osobe za urážku pre Spojené štáty

Palm Beach 5. apríla (TASR) - Americký exprezident Donald Trump označil obžalobu vo veci údajného falšovania obchodných dokumentov a podplácania troch osôb počas prezidentskej kampane v roku 2016, ktorú voči nemu vzniesla manhattanská prokuratúra, za "urážku pre Spojené štáty". TASR správu prevzala z agentúry AFP a stanice BBC.



"Nikdy by som si nebol pomyslel, že v Amerike sa môže stať niečo takéto... Jediný trestný čin, ktorého som sa dopustil, je ten, že som nebojácne obraňoval náš národ pred tými, ktorí sa ho snažia zničiť. Je to urážka pre našu krajinu," povedal v noci na stredu Trump vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago pred stovkami priaznivcov a politických spojencov.



Americký exprezident zároveň označil manhattanského prokurátora Alvina Bragga za "skutočného kriminálnika", pretože údajne nezákonne poskytol informácie médiám, za čo by mal byť podľa Trumpovho názoru "trestne stíhaný alebo prinajmenšom odstúpiť z funkcie prokurátora".



Trump si v utorok vypočul pred newyorským sudcom obžalobu, avšak vo všetkých 34 bodoch odmietol svoju vinu. Prípad sa týka údajného podplácania pornoherečky a ďalšej ženy, ktorým vraj zaplatil za to, aby o jeho mimomanželskom pomere s ním počas prezidentskej kampane mlčali. Údajne podplatil i vrátnika v budove Trump Tower, ktorý tvrdil, že exprezident má nemanželské dieťa. Trump si vraj následne tieto úplatky zapísal do nákladov v kampani.



Súdny proces s Trumpom by sa podľa sudcu Juana Merchana mohol začať v januári 2024. Právnici bývalého prezidenta však avizovali, že sa budú snažiť posunúť začiatok procesu na jar 2024. V novembri toho istého roku sú na programe prezidentské voľby a Trump v nich plánuje kandidovať.