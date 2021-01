Trump označil počty prípadov a úmrtí na COVID-19 v USA za prehnané

Washington 3. januára (TASR) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump označil v nedeľu počty prípadov nákazy a úmrtí na ochorenie COVID-19 v USA za "prehnané". Zdravotní odborníci však vzápätí jeho tvrdenie vyvrátili, píše agentúra DPA.



Trump sa tak vyjadril v deň, kedy Spojené štáty prekonali hranicu 350.000 obetí, ktoré zomreli na komplikácie spojené s nákazou koronavírusom.



Dôvodom skreslených údajov je podľa Trumpa "absurdný" spôsob, akým Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) sčítava denné prírastky v porovnaní s inými krajinami. Napísal tak v príspevku na Twitteri, v ktorom zároveň koronavírus označil za "čínsky vírus".



"Tie úmrtia sú skutočné úmrtia. Jediné, čo potrebujete urobiť, je vyjsť do zákopov, ísť do nemocníc... (tá situácia) je ozajstná, nie vymyslená," vyjadril sa na margo Trumpovho príspevku Anthony Fauci, imunológ a hlavný odborník Bieleho domu na nový druh koronavírusu, v rozhovore pre televíznu stanicu ABC News.



USA sú pandémiou najviac zasiahnutou krajinou na svete a zaznamenali celkovo už 20,4 milióna prípadov nákazy koronavírusom. Za sobotu podľa aktualizovaných údajov pribudlo rekordných 299.087 ďalších infikovaných. Predchádzajúcim maximom bolo 249.664 nových prípadov z 18. decembra.



Vakcinačná kampaň v USA však napreduje pomalšie, ako tamojšie úrady plánovali, píše DPA. Pôvodným cieľom bolo do konca roka 2020 zaočkovať 20 miliónov obyvateľov, čo sa im však nepodarilo. Doteraz prvú dávku vakcíny dostalo len 4,2 milióna občanov, približuje agentúra AFP. Zdravotní experti, vrátane Fauciho, sa však domnievajú, že tempo očkovania sa zlepší a čoskoro bude prvú dávku vakcíny denne dostávať až milión Američanov.