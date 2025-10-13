< sekcia Zahraničie
Trump označil prímerie v Gaze za „úsvit nového Blízkeho východu“
Poslanci izraelského parlamentu privítali Trumpa 2,5 minúty trvajúcou ováciou v stoji.
Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok v izraelskom parlamente vyhlásil, že prímerie, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, predstavuje „historický úsvit nového Blízkeho východu“. Podľa neho sa tak okrem vojny v pondelok skončila aj „éra teroru a smrti“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a televízie Sky News.
„Po toľkých rokoch nepretržitej vojny a nekonečného nebezpečenstva je dnes obloha pokojná, zbrane mlčia, sirény utíchli a slnko vychádza nad svätou zemou, ktorá je konečne v mieri, zemou a regiónom, ktorý bude, ak Boh dá, žiť v mieri na veky vekov,“ vyhlásil Trump vo svojom prejave.
„Nie je to len koniec vojny, je to koniec éry teroru a smrti a začiatok éry viery a nádeje a Boha... Je to začiatok veľkej zhody a trvalej harmónie pre Izrael a všetky národy toho, čo sa čoskoro stane naozaj nádherným regiónom,“ dodal americký líder.
„Dovoľte mi tiež vyjadriť obrovskú vďaku všetkým národom arabského a moslimského sveta, ktoré sa spojili, aby vyvinuli tlak na Hamas, aby prepustil rukojemníkov a poslal ich domov,“ pokračoval Trump.
„Mali sme veľkú pomoc, mali sme veľkú pomoc od mnohých ľudí, ktorých by ste nečakali, a chcem im za to veľmi poďakovať. Je to neuveriteľný triumf pre Izrael a svet, že všetky tieto národy spolupracujú ako partneri v mieri,“ doplnil prezident.
Izrael označil americký líder za „hrdý a verný národ“. „Pre toľko rodín v tejto krajine to boli roky, odkedy ste zažili jediný deň skutočného mieru... Dlhá a bolestivá nočná mora je konečne za nami,“ vyhlásil americký prezident. „Teraz by malo byť všetkým v regióne jasné, že desaťročia podnecovania terorizmu a extrémizmu, džihádizmu a antisemitizmu nefungovali,“ dodal Trump.
Americký prezident zároveň podotkol, že by bolo „skvelé dosiahnuť mierovú dohodu“ s Iránom, najprv sa však chce zamerať na Rusko, píše agentúra Reuters.
„Bolo by skvelé, keby sme s nimi (s Iránom) dokázali uzavrieť mierovú dohodu,“ povedal, vzápätí však dodal: „Najprv musíme vyriešiť Rusko.“
Trump tiež uviedol, že jeho administratíva „aktívne podporuje nového libanonského prezidenta Džúzífa Awna a jeho misiu trvalo odzbrojiť teroristické brigády“ Iránom podporovaného libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Trumpov prejav v izraelskom parlamente bol na chvíľu prerušený dvoma ľavicovými poslancami - Oferom Cassifom (60) a Aymanom Odehom (50), ktorí sú členovia strany Chadaš a ktorých ochranka následne vyviedla z parlamentu. „To bolo veľmi efektívne,“ poznamenal v reakcii na incident Trump, zatiaľ čo ostatní zákonodarcovia podľa Sky News skandovali jeho meno.
Poslanci izraelského parlamentu privítali Trumpa 2,5 minúty trvajúcou ováciou v stoji. Potlesk si vyslúžili aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, minister obrany Pete Hegseth, veľvyslanec Mike Huckabee a ďalší vysokopostavení predstavitelia, ktorých predseda Knesetu Amir Ohana predstavil jednotlivo počas dlhého úvodu pred Trumpovým prejavom.
