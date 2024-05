Trump označil proces v N. Yorku za nespravodlivý, sudca je vraj diabol

New York 31. mája (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump sa v piatok ohradil voči verdiktu newyorského súdu, ktorý ho uznal za vinného v kauze podplácania a falšovania obchodných záznamov. Súdny proces označil za "veľmi nespravodlivý" a prisľúbil, že sa voči rozsudku odvolá, informovala agentúra AFP.



Trumpa vo štvrtok uznala 12-členná porota newyorského súdu za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania pornoherečky výmenou za mlčanlivosť a s tým súvisiaceho falšovania obchodných záznamov s cieľom zakryť sexuálny škandál v záverečnej fáze prezidentskej kampane v roku 2016.



Z Trumpa sa tak stal prvý exprezident Spojených štátov, ktorý bol odsúdený za trestný čin. Zároveň je prvým kandidátom jednej z hlavných politických strán, ktorý sa uchádza o Biely dom ako odsúdená osoba. V novembrových prezidentských voľbách však kandidovať môže, otázne sú dôsledky štvrtkového verdiktu na jeho voličskú podporu.



Súdny proces "bol veľmi nespravodlivý... Videli ste, čo sa stalo niektorým svedkom, ktorí boli na našej strane - boli doslova ukrižovaní," povedal exprezident na tlačovej konferencii v budove Trump Tower na newyorskom Manhattane. Sudcu označil za "diabla", ktorý je podľa neho v konflikte záujmov. Svojich ostatných protivníkov nazval "chorými" a USA prehlásil za "fašistický štát".



Prisľúbil, že proti "tomuto podvodu" sa odvolá. Zároveň vyhlásil, že pred súdom chcel vypovedať, ale neumožnili mu to.



Podľa právnych expertov by prípadný krížový výsluch vystavil pravdepodobného republikánskeho kandidáta na prezidenta obrovskému právnemu a politickému riziku.