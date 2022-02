Trump označil Putinove kroky voči Ukrajine za geniálne

Donald Trump (vpravo) a ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Washington 23. februára (TASR) - Zaoznačil v utorok bývalý americký prezident Donald Trump kroky šéfa Kremľa Vladimira voči Ukrajine. Informáciu zverejnila TASR na základe správy webového portálu Business Insider.Trump v diskusnej relácii "Clay Travis and Buck Sexton Show" povedal, že Putinovo uznanie nezávislosti separatistických republík na východe Ukrajiny bol šikovný ťah.doplnil Trump.Podľa Business Insider exprezident v relácii nepodložene tvrdil, že dôvod, prečo sa ruský prezident rozhodol napadnúť Ukrajinu teraz, a nie počas jeho vlády, je ten, že mal lepší vzťah s Putinom než súčasný prezident USA Joe Biden.uviedol Trump.Okrem iného povedal, že USA by mali na zaistenie bezpečnosti americko-mexickej hranice použiť vojenskú silu podobnú tej, ktorú používa Rusko.uviedol Trump.Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok uznal nezávislosť samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny - Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) - a nariadil vyslanie vojakov do týchto oblastí. Tento krok vyvolal obavy, že môže dôjsť k rozsiahlej invázii na Ukrajinu.Putin v rozsiahlom televíznom prejave vyhlásil, že vstup Ukrajiny do aliancie NATO je vopred dohodnutý a je len otázkou času. Zdôraznil, že ak k prijatiu Ukrajiny do NATO dôjde, bude to znamenať priame ohrozenie bezpečnosti Ruska. Ukrajina sa totiž podľa Putina stane štartovacou plochou pre útok. Otázkou času je podľa Putina aj to, kedy si Ukrajina zostrojí vlastnú jadrovú zbraň. Poznamenal pri tom, že Ukrajina na to má kapacity ešte zo sovietskych čias.