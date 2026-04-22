< sekcia Zahraničie
Trump označil referendum vo Virgínii za zmanipulované
V ňom si voliči v štáte Virgínia tesnou väčšinou odhlasovali prerozdelenie volebných obvodov, ktoré v nadchádzajúcich voľbách do Kongresu môže pomôcť demokratom.
Autor TASR
Washington 22. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu označil za zmanipulované utorňajšie referendum, v ktorom si voliči v štáte Virgínia tesnou väčšinou odhlasovali prerozdelenie volebných obvodov, ktoré v nadchádzajúcich voľbách do Kongresu môže pomôcť demokratom. Trump sa tak vyjadril na svojej sociálnej sieti Truth, informuje TASR.
„Vo Virgínii sa včera uskutočnilo zmanipulované hlasovanie,“ napísal Trump na sociálnej sieti. „Celý deň to vyzeralo, že republikáni vyhrávajú, atmosféra bola neuveriteľná, až do úplného záveru, keď samozrejme došlo k masívnemu prílevu korešpondenčných hlasovacích lístkov,“ posťažoval sa americký prezident, ktorý argument manipulácií pri korešpondenčnom hlasovaní pravidelne používal po prehratých voľbách v roku 2020.
Trump tiež strojcom hlasovania vyčíta, že text referendovej otázky bol zámerne nezrozumiteľný a zavádzajúci. „Ako všetci vedia, som mimoriadne bystrý človek, a ani ja som nemal ani potuchy, o čom to vlastne v tom referende hovorili, a oni to tiež nevedia! Uvidíme, či súdy napravia túto paródiu na spravodlivosť,“ vyhlásil šéf Bieleho domu.
Nové rozdelenie volebných obvodov by mohlo demokratom v novembrových voľbách do Snemovne reprezentantov priniesť o štyri kreslá viac. Virgínia, štát na východnom pobreží USA, má v americkom Kongrese 11 kresiel, z toho šesť patrí demokratom. S novým prerozdelením volebných obvodov demokrati spájajú nádej, že počet ich poslancov sa zvýši na desať.
Agentúra AFP konštatuje, že iniciatíva prezidenta Trumpa týkajúca sa prekresľovania obvodov by sa tak pred nadchádzajúcimi voľbami do Kongresu mohla obrátiť proti republikánom. Prekresľovanie zvyčajne nasleduje po celoštátnom sčítaní obyvateľstva každých desať rokov, no Trump vlani vyzval štáty ovládané republikánmi, aby mapy volebných obvodov upravili už v polovici desaťročia s cieľom ochrániť krehkú väčšinu strany v Snemovni reprezentantov. Toto Trumpovo vyhlásenie spustilo vzájomné súperenie, keď sa obe strany snažia získať výhodu ešte pred novembrovými voľbami.
