Trump označil vojnu s Iránom za malé odbočenie
Trump sa vyjadril na podujatí v Las Vegas, na ktorom vyzdvihoval svoje ekonomické opatrenia.
Washington 17. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že vojna USA s Iránom je „malým odbočením“ počas jeho druhého funkčného obdobia. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že tento konflikt nemá veľkú podporu verejnosti v Spojených štátoch, píše TASR.
Trump sa vyjadril na podujatí v Las Vegas, na ktorom vyzdvihoval svoje ekonomické opatrenia.
„Počas môjho prvého funkčného obdobia sme mali najlepšiu ekonomiku v dejinách našej krajiny. A teraz nám to ide... a napriek nášmu malému odbočeniu do krásnej krajiny Iránu, nádherné miesto,“ povedal davu stúpencov. „Ale museli sme to urobiť, pretože inak by sa mohli stať zlé veci, veľmi zlé veci,“ vyhlásil.
V prieskume spoločnosti Ipsos z minulého víkendu sa 51 percent respondentov vyjadrilo, že vojna v Iráne nestojí za náklady, ktoré s ňou súvisia. Opak si myslelo 24 percent opýtaných.
Ďalší prieskum Univerzity Quinnipiac zverejnený v stredu ukázal, že 65 percent amerických voličov pripisuje Trumpovi zodpovednosť za nárast cien benzínu vyvolaný uzavretím Hormuzského prielivu od začiatku iránskej vojny. Podľa tohto prieskumu len 36 percent voličov schvaľovalo postup Trumpa v situácii s Iránom, kým 58 percent s ním nesúhlasilo.
Trump sa vyjadril na podujatí v Las Vegas, na ktorom vyzdvihoval svoje ekonomické opatrenia.
„Počas môjho prvého funkčného obdobia sme mali najlepšiu ekonomiku v dejinách našej krajiny. A teraz nám to ide... a napriek nášmu malému odbočeniu do krásnej krajiny Iránu, nádherné miesto,“ povedal davu stúpencov. „Ale museli sme to urobiť, pretože inak by sa mohli stať zlé veci, veľmi zlé veci,“ vyhlásil.
V prieskume spoločnosti Ipsos z minulého víkendu sa 51 percent respondentov vyjadrilo, že vojna v Iráne nestojí za náklady, ktoré s ňou súvisia. Opak si myslelo 24 percent opýtaných.
Ďalší prieskum Univerzity Quinnipiac zverejnený v stredu ukázal, že 65 percent amerických voličov pripisuje Trumpovi zodpovednosť za nárast cien benzínu vyvolaný uzavretím Hormuzského prielivu od začiatku iránskej vojny. Podľa tohto prieskumu len 36 percent voličov schvaľovalo postup Trumpa v situácii s Iránom, kým 58 percent s ním nesúhlasilo.