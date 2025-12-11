< sekcia Zahraničie
Trump oznámi mená svetových lídrov v Rade mieru pre Gazu
Trump povedal novinárom počas ekonomického podujatia v Rooseveltovej sále Bieleho domu, že o pôsobenie v rade prejavil záujem celý rad lídrov.
Autor TASR
Washington 11. decembra (TASR) - Mená svetových lídrov, ktorí budú pôsobiť v Rade mieru pre Gazu, sa zverejnia začiatkom budúceho roka. V stredu to uviedol americký prezident Donald Trump, TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Trump povedal novinárom počas ekonomického podujatia v Rooseveltovej sále Bieleho domu, že o pôsobenie v rade prejavil záujem celý rad lídrov. Jej zriadenie je súčasťou plánu USA pre Pásmo Gazy, ktorý priniesol krehké prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
„Králi, prezidenti, premiéri - všetci chcú byť členmi Rady mieru,“ povedal Trump a avizoval, že ich mená sa zverejnia v novom roku.
Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zo 17. novembra umožnila Rade pre mier a krajinám, ktoré s ňou spolupracujú, vytvoriť dočasné Medzinárodné stabilizačné sily (ISF) v Gaze. Rezolúcia opisuje Radu mieru ako prechodnú správu, „ktorá stanoví rámec a bude koordinovať financovanie obnovy Gazy“ v súlade s mierovým plánom.
Uvádza sa v nej, že Rada mieru bude pôsobiť „kým Palestínska samospráva uspokojivo dokončí svoj reformný program... a bude môcť bezpečne a efektívne prevziať kontrolu nad Gazou,“ píše Reuters.
Vláda USA údajne plánuje vymenovať amerického generála za veliteľa ISF v Gaze, informoval vo štvrtok Axios s odvolaním sa na dvoch amerických a dvoch izraelských predstaviteľov. Agentúra Reuters nemohla túto správu bezprostredne potvrdiť.
