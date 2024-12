Trump oznámil meno svojho nominanta na post veľvyslanca USA v Číne

Washington 6. decembra (TASR) - Novým veľvyslancom USA v Číne by sa mal stať bývalý senátor za štát Georgia David Perdue. Podľa agentúry AFP to na sociálnych sieťach v noci na piatok SEČ oznámil zvolený prezident USA Donald Trump.



Perdue (74) pôsobil v rokoch 2015-21 ako senátor za Georgiu a v roku 2022 neuspel vo voľbách guvernéra tohto štátu.



Ak ho Senát na poste veľvyslanca potvrdí, Perdue bude zohrávať kľúčovú úlohu pri riadení vzťahov medzi Spojenými štátmi a Čínou, dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.



Perdue je Trumpovým spojencom, podporil aj jeho nepravdivé tvrdenia o údajnom podvode v prezidentských voľbách v roku 2020, ktoré republikán Trump prehral s kandidátom demokratov Joeom Bidenom. Špeciálna veľká porota odporučila, aby bol Perdue v súvislosti s týmito tvrdeniami obžalovaný, ale okresný prokurátor to napokon odmietol urobiť.



Trump počas svojho funkčného obdobia v Bielom dome rozpútal obchodnú vojnu s Čínou a prisľúbil, že opäť využije clá na uprednostnenie americkej výroby.



Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach Trump vyzdvihol obchodné skúsenosti svojho nominanta, vďaka ktorým sa dobre hodí na diplomatickú misiu v Pekingu. Trump vyslovil aj očakávanie, že Perdue bude nápomocný pri realizácii jeho stratégie na udržanie mieru v regióne a produktívnych pracovných vzťahov.



Perdue bol jedným z najbohatších členov Kongresu a počas výkonu funkcie aj jedným z najaktívnejších obchodníkov na burze. Denník New York Times v roku 2020 informoval, že americké ministerstvo spravodlivosti tohto politika a podnikateľa vyšetrovalo pre možné zneužitie dôverných informácií. Prokuratúra však v tomto prípade nevzniesla obvinenia.