Trump oznámil nasadenie agentov ICE na letiskách v USA
V pondelok začne ICE pôsobiť na letiskách na podporu našich skvelých zamestnancov Úradu pre bezpečnosť dopravy, napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Washington 23. marca (TASR) — Americký prezident Donald Trump v nedeľu potvrdil, že od pondelka začnú na letiskách v USA pôsobiť príslušníci Imigračného a colného úradu (ICE), aby podporili zamestnancov Úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA). Deň predtým pohrozil, že na letiská vyšle agentov ICE, ak demokrati v Kongrese okamžite neschvália dohodu o financovaní ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, informovali agentúry DPA a Reuters.
„V pondelok začne ICE pôsobiť na letiskách na podporu našich skvelých zamestnancov TSA,“ napísal na svojej platforme Truth Social. Na ich nasadenie bude dohliadať splnomocnenc vlády pre ochranu hraníc Tom Homan.
TSA je zodpovedný za bezpečnostné kontroly cestujúcich na letiskách a rovnako ako ICE spadá pod ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť. Spor medzi republikánmi a demokratmi o pokračovanie financovania ministerstva spôsobil, že od polovice februára vláda nemá potrebné prostriedky na platy pre tisíce zamestnancov TSA.
V dôsledku toho sa už niekoľko dní tvoria pri bezpečnostných kontrolách na letiskách v celých USA dlhé rady. Cestujúci v mestách ako Atlanta a Houston čakali na kontroly niekoľko hodín a zmeškali svoje lety napriek tomu, že mali dostatočnú časovú rezervu.
Demokrati okrem iného požadujú, aby príslušníci ICE už nesmeli mať počas služby zahalené tváre. Chcú im tiež zakázať vstup na súkromný pozemok bez súdneho príkazu.
Homan v televízii CNN potvrdil, že agenti ICE budú v pondelok nasadení na letiskách. Nebudú im však prideľované úlohy, na ktoré nie sú vyškolení. Homan uviedol, že si nevie predstaviť, že by agent ICE obsluhoval röntgenový prístroj. Namiesto toho by pomáhali napríklad pri monitorovaním východov.
Miliardár Elon Musk sa v tejto súvislosti ponúkol, že až do vyriešenia sporu bude vyplácať platy zamestnancom TSA.
Odborový zväz AFGE, zastupujúci pracovníkov TSA, upozornil, že agenti ICE nie sú vyškolení ani certifikovaní na špecifické úlohy v oblasti bezpečnosti, ako je detekcia výbušnín. Demokratický senátor Richard Blumenthal označil využívanie agentov ICE ako „všeobecnej milície“ za odporujúce ústave a zdravému rozumu.
