Trump oznámil odvetné kroky voči Kolumbii po odmietnutí letov

Washington 26. januára (TASR) – Americký prezident Donald Trump v nedeľu pohrozil Kolumbii tvrdými opatreniami za zablokovanie deportačných letov zo Spojených štátov. Spomenul vysoké clá a ďalšie sankcie, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Kolumbijský prezident Gustavo Petro predtým vyhlásil, že nepovolí americkým vojenským lietadlám s vyhostenými migrantmi vstup do vzdušného priestoru juhoamerickej krajiny.



"Petrovo odmietnutie týchto letov ohrozilo národnú bezpečnosť a verejnú bezpečnosť Spojených štátov, preto som nariadil svojej vláde, aby okamžite prijala naliehavé a rozhodné odvetné opatrenia," napísal Trump na sociálnej sieti.



USA podľa neho zavedú 25-percentné clá na všetok tovar z Kolumbie, ktoré sa po týždni zvýšia na 50 percent, zakážu kolumbijským vládnym predstaviteľom cesty do USA a zrušia im víza, ako aj uvalia na krajinu mimoriadne bankové a finančné sankcie a sprísnia hraničné kontroly jej občanov.



"Spojené štáty nemôžu zaobchádzať s kolumbijskými migrantmi ako so zločincami. Zakazujem americkým lietadlám s kolumbijskými migrantmi vstup na naše územie," napísal Petro na platforme X. Zároveň ozrejmil, že deportované osoby prijme až po tom, ako Washington zabezpečí "dôstojné zaobchádzanie" s migrantmi.



Petro tiež poukázal na to, že v Kolumbii sa nachádza 15.660 Američanov bez náležitých imigračných dokumentov. Vyzval ich, aby svoju situáciu vyriešili, no vylúčil razie zamerané na ich zatknutie a vyhostenie.



Nemenovaní predstavitelia USA pre Reuters uviedli, že Kolumbia v nedeľu odmietla prijať dve americké vojenské lietadlá prichádzajúce z Kalifornie s celkovo približne 160 kolumbijskými migrantmi na palube.



V sobotu brazílska vláda vyjadrila rozhorčenie nad tým, ako Trumpova vláda zaobchádza s deportovanými Brazílčanmi. Migranti boli počas letu spútaní, čo Brazília označila za "zjavné nerešpektovanie" ich základných práv, pripomína AFP.



Mexiko tento týždeň odmietlo žiadosť o povolenie na pristátie amerického vojenského lietadla s migrantmi v krajine.