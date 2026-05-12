< sekcia Zahraničie
Trump oznámil plán rokovať s Kubou, ktorá vraj žiada o pomoc
V príspevku na sieti Truth Social Trump označil Kubu za kolabujúcu krajinu, ktorá ide len jedným smerom – dole!
Autor TASR
Washington 12. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump v utorok na sociálnej sieti oznámil ochotu viesť dialóg s Kubou. Bližšie podrobnosti o rozhovoroch neposkytol, informovala agentúra AFP, píše TASR.
V príspevku na sieti Truth Social Trump označil Kubu za kolabujúcu krajinu, ktorá ide „len jedným smerom – dole!“. Doplnil, že ostrovný štát „žiada o pomoc a my sa budeme rozprávať!!! Medzitým idem do Číny! Prezident DJT.“
Trump pritom začiatkom mája naznačil, že po Venezuele bude karibská krajina jeho ďalším cieľom. Na podujatí pre svojich priaznivcov na Floride tiež upozornil, že americká „armáda by mohla Kubu okupovať takmer okamžite.“
Okrem toho prezident nedávno oznámil aj nové sankcie voči Havane. Na sankčný zoznam boli pridané osoby spojené s kľúčovými odvetviami, ako je energetika, obrana a financie, a boli zavedené opatrenia na penalizáciu zahraničných finančných inštitúcií, ktoré s nimi uzatvárajú transakcie.
Kuba čelí humanitárnej kríze, ktorú jej predstavitelia pripisujú americkej „energetickej blokáde“. Tá bráni dodávateľom ropy v zásobovaní krajiny. Situáciu zhoršilo zadržanie venezuelského lídra Nicolása Madura, ktoré odrezalo ostrov od jeho kľúčového dodávateľa suroviny.
V príspevku na sieti Truth Social Trump označil Kubu za kolabujúcu krajinu, ktorá ide „len jedným smerom – dole!“. Doplnil, že ostrovný štát „žiada o pomoc a my sa budeme rozprávať!!! Medzitým idem do Číny! Prezident DJT.“
Trump pritom začiatkom mája naznačil, že po Venezuele bude karibská krajina jeho ďalším cieľom. Na podujatí pre svojich priaznivcov na Floride tiež upozornil, že americká „armáda by mohla Kubu okupovať takmer okamžite.“
Okrem toho prezident nedávno oznámil aj nové sankcie voči Havane. Na sankčný zoznam boli pridané osoby spojené s kľúčovými odvetviami, ako je energetika, obrana a financie, a boli zavedené opatrenia na penalizáciu zahraničných finančných inštitúcií, ktoré s nimi uzatvárajú transakcie.
Kuba čelí humanitárnej kríze, ktorú jej predstavitelia pripisujú americkej „energetickej blokáde“. Tá bráni dodávateľom ropy v zásobovaní krajiny. Situáciu zhoršilo zadržanie venezuelského lídra Nicolása Madura, ktoré odrezalo ostrov od jeho kľúčového dodávateľa suroviny.