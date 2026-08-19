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Trump oznámil pozastavenie nových ciel voči Kanade
USA a Kanada majú dohodu, musia však ešte finalizovať príslušné dokumenty, napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že pozastavuje zavedenie 50-percentného cla na tovar z Kanady o tri dni. Obe krajiny podľa jeho slov dosiahli dohodu, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
USA a Kanada majú dohodu, musia však ešte finalizovať príslušné dokumenty, napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. V príspevku tiež naznačil možné obnovenie projektu ropovodu Keystone XL, ktorý zrušil exprezident Joe Biden v roku 2021 po rokoch odporu domorodého obyvateľstva a environmentálnych skupín.
Kancelária kanadského premiéra Marka Carneyho v reakcii potvrdila, že USA súhlasili s odložením nových ciel do polnoci z piatka na sobotu. Zdôraznila však, že aj keď obe strany dosiahli na intenzívnych rokovaniach podstatný pokrok, stále majú pred sebou dôležitú prácu na nedoriešených otázkach.
Správy prišli po tom, ako šéf Bieleho domu v utorok popoludní telefonoval druhý deň po sebe s Carneym. Nové clá mali nadobudnúť účinnosť túto stredu a zasiahli by širokú škálu kanadského vývozu do Spojených štátov.
Zdroj blízky kanadskej vláde minulý týždeň pre Reuters uviedol, že v prípade zavedenia nových ciel zostávajú na stole všetky možnosti, ako sú vládna podpora pre postihnuté domáce odvetvia či pozastavenie bilaterálnych obchodných rokovaní. Zároveň vyjadril nádej, že Washington má záujem o dohodu.
Trump oznámil dodatočné clá vo výške 50 percent v júli. Podľa Bieleho domu by sa mali vzťahovať napríklad na víno, hokejky, mliečne výrobky, bazény, nábytok, oblečenie a cement. Nemali by im podliehať energetické produkty, ryby či kritické nerastné suroviny. Ohrozené sú však aj tovary, ktoré boli predtým chránené pred dovoznými clami v rámci dohody o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA). Tá nedávno vypršala, čo otvorilo priestor na nové rokovania.
Washington svoj krok odôvodnil údajným „diskriminačným“ prístupom Kanady voči americkým výrobkom. Vzťahy medzi Kanadou a USA sa od Trumpovho návratu do úradu výrazne zhoršili. Čiastočne to spôsobili už zavedené clá a opakované hrozby amerického prezidenta voči Kanade vrátane jeho návrhov, aby sa susedná krajina stala 51. štátom USA. V reakcii na americké clá viaceré kanadské provincie napríklad stiahli americký alkohol zo svojich regálov a vyzvali spotrebiteľov, aby kupovali domáce výrobky.
USA a Kanada majú dohodu, musia však ešte finalizovať príslušné dokumenty, napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. V príspevku tiež naznačil možné obnovenie projektu ropovodu Keystone XL, ktorý zrušil exprezident Joe Biden v roku 2021 po rokoch odporu domorodého obyvateľstva a environmentálnych skupín.
Kancelária kanadského premiéra Marka Carneyho v reakcii potvrdila, že USA súhlasili s odložením nových ciel do polnoci z piatka na sobotu. Zdôraznila však, že aj keď obe strany dosiahli na intenzívnych rokovaniach podstatný pokrok, stále majú pred sebou dôležitú prácu na nedoriešených otázkach.
Správy prišli po tom, ako šéf Bieleho domu v utorok popoludní telefonoval druhý deň po sebe s Carneym. Nové clá mali nadobudnúť účinnosť túto stredu a zasiahli by širokú škálu kanadského vývozu do Spojených štátov.
Zdroj blízky kanadskej vláde minulý týždeň pre Reuters uviedol, že v prípade zavedenia nových ciel zostávajú na stole všetky možnosti, ako sú vládna podpora pre postihnuté domáce odvetvia či pozastavenie bilaterálnych obchodných rokovaní. Zároveň vyjadril nádej, že Washington má záujem o dohodu.
Trump oznámil dodatočné clá vo výške 50 percent v júli. Podľa Bieleho domu by sa mali vzťahovať napríklad na víno, hokejky, mliečne výrobky, bazény, nábytok, oblečenie a cement. Nemali by im podliehať energetické produkty, ryby či kritické nerastné suroviny. Ohrozené sú však aj tovary, ktoré boli predtým chránené pred dovoznými clami v rámci dohody o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA). Tá nedávno vypršala, čo otvorilo priestor na nové rokovania.
Washington svoj krok odôvodnil údajným „diskriminačným“ prístupom Kanady voči americkým výrobkom. Vzťahy medzi Kanadou a USA sa od Trumpovho návratu do úradu výrazne zhoršili. Čiastočne to spôsobili už zavedené clá a opakované hrozby amerického prezidenta voči Kanade vrátane jeho návrhov, aby sa susedná krajina stala 51. štátom USA. V reakcii na americké clá viaceré kanadské provincie napríklad stiahli americký alkohol zo svojich regálov a vyzvali spotrebiteľov, aby kupovali domáce výrobky.