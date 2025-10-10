Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump oznámil projekt výstavby 11 ľadoborcov s Fínskom

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trump o možnej dohode s Fínskom o výstavbe ľadoborcov hovoril už na júnovom summite NATO.

Autor TASR
Washington 10. októbra (TASR) - Spojené štáty kupujú 11 ľadoborcov z Fínska, pričom ich výstavba bude prebiehať v oboch krajinách, oznámil vo štvrtok v Bielom dome prezident Donald Trump spolu so svojím fínskym náprotivkom Alexandrom Stubbom. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.

Budete nás učiť o podnikaní s ľadoborcami,“ povedal Trump Stubbovi v Oválnej pracovni a dodal, že štyri lode budú postavené vo Fínsku a sedem v Spojených štátoch.

Myslím si, že toto je obrovské strategické rozhodnutie prezidenta,“ povedal Stubb a poznamenal, že Arktída je kľúčovým strategickým regiónom pre záujmy USA.

Trump o možnej dohode s Fínskom o výstavbe ľadoborcov hovoril už na júnovom summite NATO.

Minulý rok sa Spojené štáty ešte za vlády exprezidenta Joea Bidena zaviazali spolupracovať s Kanadou a Fínskom na výstavbe ľadoborcov, hoci v tom čase neboli oznámené žiadne zmluvy, pripomína AFP.
