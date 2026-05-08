Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
Trump oznámil trojdňové prímerie vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou

Na snímke prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 8. mája (TASR) - Na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa bude vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou v dňoch 9. až 11. mája platiť prímerie, oznámil šéf Bieleho domu v piatok na sociálnej sieti Truht Social. Prímerie má tiež zahŕňať pozastavenie „všetkej kinetickej aktivity“ a výmenu po 1000 zajatcov, píše TASR.

S potešením oznamujem, že vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou bude platiť TROJDŇOVÉ PRÍMERIE (9., 10. a 11. mája). Oslavy v Rusku sú na Deň víťazstva, ale rovnako aj na Ukrajine, pretože aj oni boli dôležitou súčasťou a faktorom druhej svetovej vojny. Toto prímerie bude zahŕňať pozastavenie všetkej kinetickej aktivity a tiež výmenu 1000 zajatcov z každej krajiny,“ napísal Trump.

O prímerie požiadal šéf Bieleho domu priamo prezidentov Ruska a Ukrajiny, Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. „Dúfajme, že to je začiatok konca veľmi dlhej, smrteľnej a tvrdo bojovanej vojny. Pokračujú rozhovory o ukončení tohto veľkého konfliktu, najväčšieho od druhej svetovej vojny, a každý deň sa k nemu dostávame bližšie,“ dodal.

Rusko jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája, keď si bude vojenskou prehliadkou pripomínať koniec druhej svetovej vojny. Ukrajina naopak vyhlásila pokoj zbraní, ktorý platil od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ).
