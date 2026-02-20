Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump oznámil zavedenie globálneho cla vo výške desať percent

Americký prezident Donald Trump hovorí počas tlačovej konferencie vo Washingtone 20. februára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 20. februára (TASR) - USA zavedú globálne clo vo výške desať percent, oznámil v piatok americký prezident Donald Trump s tým, že ešte v tento deň podpíše príslušné nariadenie. Uviedol to na tlačovej konferencii k verdiktu Najvyššieho súdu USA, ktorý označil predtým zavedené clá za nezákonné. Podľa Trumpa ho toto rozhodnutie robí „silnejším“, informovala agentúra AFP.
