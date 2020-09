Trump oznámil, že Bahrajn a Izrael sa dohodli na normalizácii vzťahov

Washington 11. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump oznámil v piatok na sociálnej sieti Twitter dosiahnutie "mierovej dohody" medzi Bahrajnom s Izraelom.



Bahrajn sa tak — po Spojených arabských emirátoch (SAE) — stal druhou arabskou krajinou, ktorá sa v ostatných týždňoch rozhodla normalizovať svoje vzťahy s Izraelom, uvádza agentúra AFP.



"Dnes ďalší HISTORICKÝ prielom! Naši dvaja SKVELÍ priatelia Izrael a Bahrajnské kráľovstvo dosiahli mierovú dohodu — v priebehu 30 dní tak už druhá arabská krajina uzavrie mier s Izraelom," napísal Trump.



Krátko nato sa Izraelčanom prihovoril aj ich premiér Benjamin Netanjahu. "Občania Izraela, som dojatý, že dnes večer dosahujeme ďalšiu mierovú dohodu s ďalšou arabskou krajinou," povedal.



Podľa spoločného vyhlásenia USA, Izraela a Bahrajnu, ktoré Trump taktiež zverejnil na Twitteri, sa obe krajiny dohodli na obnovení "úplných diplomatických vzťahov".



Dohodu slávnostne podpíšu 15. septembra na ceremónii v Bielom dome. Zároveň bude podpísaná rovnaká dohoda aj so Spojenými arabskými emirátmi, ktoré jej dosiahnutie oznámili už 13. augusta.



Historické dohody Izraela so SAE i s Bahrajnom sprostredkovali Spojené štáty. Dohodu so SAE považuje Trump za svoj veľký diplomatický úspech pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA.



SAE sa rozhodli nadviazať diplomatické vzťahy s Izraelom ako vôbec prvá krajina z oblasti Perzského zálivu a v poradí tretí arabský štát — po Egypte a Jordánsku. Netanjahuova vláda sa v rámci dohody so SAE zaviazala, že pozastaví kontroverzné plány anexie časti palestínskych území v okupovanom Predjordánsku.