Trump oznámil, že by tento týždeň mohol navštíviť Blízky východ
Americký prezident tiež potvrdil, že telefonoval s predstaviteľmi na Blízkom východe, kde sa jeho osobitný vyslanec Steve Witkoff a zať Jared Kushner práve zapojili do mierových rokovaní v Egypte.
Autor TASR
Washington 9. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že na konci tohto týždňa možno odcestuje na Blízky východ v súvislosti s možnou mierovou dohodou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá by ukončila vojnu v Pásme Gazy. Podľa Trumpa je táto dohoda „veľmi blízko“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Možno tam pôjdem niekedy koncom týždňa, možno v nedeľu,“ oznámil Trump novinárom v Bielom dome. „Uvidíme, ale je tu veľmi dobrá šanca. Rokovania prebiehajú veľmi dobre,“ dodal.
„Naše konečné rokovania, ako viete, sú s Hamasom a zdá sa, že idú dobre. Takže vám dáme vedieť, ak to tak bude, pravdepodobne odídeme v nedeľu, možno v sobotu,“ vysvetlil.
„Mier na Blízkom východe, to je krásna fráza a dúfame, že sa stane skutočnosťou, ale je to naozaj blízko a darí sa im veľmi dobre,“ pokračoval šéf Bieleho domu. „Máme tam skvelý tím, skvelých vyjednávačov a, bohužiaľ, skvelých vyjednávačov aj na druhej strane. Ale myslím si, že sa to podarí,“ doplnil Trump.
Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí ešte skôr uviedol, že dostal „povzbudivé“ signály a privítal podporu Trumpa, ktorého 20-bodový mierový návrh tvorí základ rokovaní. Hamas podľa AFP taktiež vyjadril „optimizmus“ ohľadom nepriamych rokovaní s Izraelom.
Trumpov plán požaduje prímerie, prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie Izraela z tohto územia, pripomína AFP.
